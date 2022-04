Toni Costa y Evelyn Beltrán cuentan su historia de amor, dicen no fueron infieles y no "hacen mal a nadie" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Evelyn Beltrán y Toni Costa Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial; Mezcalent.com Toni Costa y Evelyn Beltrán hablaron con Mandy Fridmann sobre su historia de amor, defendiéndose de críticas. Ambos aseguran que no fueron infieles a sus ex parejas cuando iniciaron su romance hace más de siete meses. "Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie", afirma Toni. ¡Mira sus declaraciones! Empezar galería ¿Boda con Evelyn? Siguen felices, pero boda y matrimonio son "palabras mayores" dice Toni Costa sobre su noviazgo con Evelyn Beltrán. "Cuando conectas tan bien con una persona es normal que puedas llegar pensar en el futuro, pero también lo has pensado anteriormente", cuenta el exprometido de Adamari López. "Si es para nosotros llegar a formalizar nuestra relación con el matrimonio pues bienvenido sea. Sí podemos pensar en vivir juntos", añade sobre la modelo mexicana de 27 años.

No importa la distancia Vivir en estados diferentes no ha sido obstáculo para esta relación. "Le digo a Toni, a lo mejor no estoy al lado pero si me necesitas agarro un avión y estoy a tres horas e igual él", dice Beltrán, quien vive en Austin, Texas, sobre Costa, que vive en Miami, Florida.

¿Final feliz? "Ya el futuro dirá, que sea lo que el destino quiera", dice Beltrán sobre llegar al altar con Costa. "Desde que él llegó a mi vida he borrado todas las expectativas y que la vida nos sorprenda".

Un paso a la vez "Pensar en el futuro es 'veremos que pasa mañana' y mañana que pasa pasado", dice Toni Costa sobre vivir su nuevo amor un día a la vez. "Yo me comprometí", recuerda sobre su relación con Adamari López, la madre de su hija. "Y por cosas de la vida uno no llega a casarse porque es así, porque el destino está así marcado".

Yo no sé mañana "Nos hemos disfrutado un montón esta etapa. Si se acabara mañana, encontré a la mejor persona", cuenta Beltrán sobre su relación con Costa. "No sabemos qué va a pasar. Puedo decirte que encontré a un gran ser humano con un corazón enorme, que me reí, me pasé los mejores momentos de mi vida".

Su princesa "A Alaïa la veo preparada porque ella es consciente de la situación, de que papi y mami no están juntos, de que papi no vive en casa, de que papi va a tener una casa en la que ella va a poder ir, que ella va a tener dos casas y ella está contenta con eso", dice Costa sobre su hija. "Tendrá sus episodios y sus cositas como niña, como alma inocente que es, que quiere ver a sus papás juntos, pero dentro de eso ella es consciente de la situación. Creo que ha llegado el momento de decirle: 'papi tiene novia'. Creo que puede entenderlo bien, espero que así sea porque no quiero causarle ningún tipo de daño, ningún tipo de trauma".

Su príncipe "Que crezca un poquito para que entienda", dice Evelyn sobre esperar a que su hijo sea más grande para presentarle a su novio Toni Costa. "Mi niño es muy dulce, es muy buen niño, inteligente. Pienso que cuando llegue el momento lo va a entender".

Todo comenzó bailando El flechazo se dio en una clase de zumba que Toni Costa estaba impartiendo en Austin, Texas, donde vive Beltrán. "No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021", dice Costa, quien asegura que no le fue infiel a Adamari López con Beltrán. Por su parte, la modelo dice que no sabía nada sobre Costa o su "historia" cuando lo conoció, y que no fue infiel a su ex Timbo Domínguez. "Mi expareja ya tenía muy claro que yo no era feliz. Yo decido finalizar esto en julio del 2021 en un viaje que di con mi expareja a Nueva York", recuerda. "Le dije: 'Esto ya no es para nosotros…tú te mereces ser feliz. Vuela, te toca ser feliz y encontrar una persona que te de lo que estas buscando'".

Nuevo capítulo "Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho y todo nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita", reflexiona Costa. "Han sido sentimientos que han ido aflorando de una manera super natural, nada forzado, siempre intentando mantener la privacidad".

Apostando al amor "La gente que ha intentado dañar, ensuciar, ha conseguido todo lo contrario", asegura Costa sobre los haters. "Ella y yo nos hacíamos más fuertes". Costa admite que volver a enamorarse lo tomó por sorpresa. "Yo venía de aguantar muchísimo, yo no esperaba para nada conocer a nadie. La vida fluía por delante de mí y yo me dejaba llevar. Yo no busqué nada, no considero que Evelyn ha sido un consuelo. Tengo que tener oportunidad también en el amor y en mi felicidad y así fue. Ha sido un proceso".

