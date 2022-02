¡Radiantes y enamorados! ¡Toni Costa y Evelyn Beltrán posan juntos por primera vez y derriten las redes! ¡Se acabó! La nueva pareja ya se mostró cara a cara en el espectacular video que Toni Costa compuso para su novia en la fastuosa fiesta sorpresa que le organizó, rodeados de amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Cuánta química! Después de meses jugando a las escondidillas, Toni Costa y Evelyn Beltrán presumieron risas y abrazos delante de las cámaras durante la espectacular y fastuosa fiesta sorpresa que el bailarín español regaló a la reina de belleza mexicana por su cumpleaños. Después de pasar unos días en Orlando, donde el instructor de zumba disfrutó de varias de sus clases, la pareja regresó a Miami y a la modelo mexicana le regalaron, según sus propias palabras, "la mejor sorpresa de mi vida". Primero, Evelyn Beltrán apareció en sus historias dentro del auto, en el asiento del copiloto, con rumbo desconocido: "¿A dónde me llevan? ¡No sé!", contaba emocionada y apuntando en la locación que ya estaban de regreso en Miami. En el fin del trayecto, le esperaba un pool party en el que, sobre un enorme luminoso, podía leerse: "Happy birthday, Evelyn Beltrán!". Evelyn agradeció de inmediato: "Gracias por hacer mis días tan especiales, Toni" y también por su lindo pastel de cumpleaños: "amé mi pastel". Evelyn Beltran Toni Costa 2 Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa 2 Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Toni Costa

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Allí pudo verse a la pareja en pleno honey moon, con las miradas enamoradas de las primeras etapas de las relaciones, derrochando miel en sus gestos, bailando y abrazándose de forma que el lenguaje corporal entre ellos no da lugar a dudas de que están locos el uno por el otro. También fue muy emocionante para Evelyn el descubrir a todos sus amigos escondidos, esperando su llegada para celebrar junto a la pareja sin duda un cumpleaños que nunca jamás olvidará. Evelyn Beltran Toni Costa 2 Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa 2 Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Toni Costa Mientras, Alaïa compartía tiempo con su abuelita paterna, que llegó de España, para ayudar a Toni con la pequeña mientras Adamari López se encuentra en Puerto Rico por motivos de trabajo… ¿Será que la mamá de Toni Costa también vino a conocer a su nueva nuera? ¡Cuántas emociones!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Radiantes y enamorados! ¡Toni Costa y Evelyn Beltrán posan juntos por primera vez y derriten las redes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.