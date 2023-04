Toni Costa y Evelyn Beltrán dan un paso más en su relación: "Todo llega cuando tiene que llegar" La novia del bailarín compartió feliz un momento muy especial para la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despacio, pero sin pausa. Así avanza la relación de Toni Costa y Evelyn Beltrán, cada día más felices y enamorados. La parejita está pasando el fin de semana en Miami y la novia del bailarín ha sido la encargada de compartir el bonito paso que han dado. Lo hacía a través de sus historias de Instagram, donde contaba muy emocionada lo que estaba a punto de ocurrir. Un momento que para ella es una alegría doble. "Todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después", escribió Evelyn junto a una imagen frente al mar en la ciudad del sol. Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) Aunque Evelyn ya ha viajado a Miami en varias ocasiones para ver a su novio, esta vez no lo hace sola, sino en la mejor compañía. La de su hijo Timothy, su más grande amor. Ambos se mostraron entusiasmados al emprender este viaje por primera vez juntos para pasar unos días junto al profesor de baile, quien ya conoce al pequeño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana, Alaïa no está con él, sino con su mami, Adamari López, a quien acompañó para asistir a la boda de Alix Aspe en México. Evelyn Beltrán y su hijo Evelyn Beltrán y su hijo viajan a Miami | Credit: IG/Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán y su hijo Evelyn Beltrán y su hijo visitan Miami | Credit: IG/Evelyn Beltrán "Hoy mi corazón está completo", escribió Evelyn, quien mostró imágenes de su pequeñín en el avión y también la vista de Miami desde la ventanilla. Aunque no enseñó a Toni y Timothy juntos, sí expresó lo agradecida que se siente por este maravilloso encuentro de sus dos amores.

