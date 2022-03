¿Acosados? ¡Toni Costa y Evelyn Beltrán acusan dolidos el lado oscuro de las redes! La pareja despierta pasiones en pro y en contra de su relación. Ambos compartieron palabras que dan qué pensar, acerca de la crueldad que pueden alcanzar los internautas en ocasiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y Evelyn Beltrán viven un apasionado romance que el ex de Adamari López confirmó finalmente con motivo del último cumpleaños de su nuevo amor, a quien regaló una maravillosa fiesta sorpresa, rodeada de los amigos de la pareja. Pero los fans de la antigua familia Costa López están divididos: mientras muchas personas apoyan que el bailarín español haya rehecho su vida con la reina de belleza mexicana, otros no le perdonan y tanto Toni Costa como Evelyn Beltrán, a quien su ex tachó de infiel en una exclusiva para PEOPLE en Español, son blanco de las críticas malintencionadas en las redes. Muchas veces el papá de Alaïa ha conversado con sus seguidores, que le han llegado a tachar incluso de mal padre o han afirmado que su novia no era digna de ser la madrastra de su hija, algo que hizo saltar a Costa, quien sintió la necesidad de defender a su nuevo amor frente a los hirientes mensajes de los que ambos están siendo blanco. Mientras Alaïa disfrutaba de un fin de semana junto a Adamari en la nieve, Toni Costa sugirió ayer que lo que el mundo necesita es más paz y amor: "con estas dos cosas, el mundo sería infinitamente mejor", confesó. Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su feed, una internauta le felicitó por el positivo mensaje, al que Toni Costa contestó con un tono sombrío, algo que demuestra que por el hecho de ser famosos, las críticas no dejan de doler a las personas a las que se agrede: "Es lo que hace falta para que la gente se humanice y deje el odio y el rencor, mucha suerte en tus proyectos y bendiciones", escribió una seguidora. "¡Verdad!", afirmó Toni. "Ojalá fuera así para todos, estaríamos de verdad en el paraíso. Pero a la vista está, la realidad es otra", confirmó junto a un emoji triste. Toni Costa Credit: IG Toni Costa Por su parte, Evelyn Beltrán compartió en sus historias varios ejemplos de cómo enfrentar el acoso en las redes y el daño que pueden hacer a los que lo padecen. "El hate es inevitable, cómo reaccionas a ello es decisión tuya", decía uno de sus posts; o también: "¿hasta qué punto se supone que aguantemos?" los insultos recibidos por los haters. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán redes Credit: IG Evelyn Beltrán "Tomen nota", indicó a sus seguidores Evelyn Beltrán compartiendo un clip de un famoso músico hablando del acoso en redes: Evelyn Beltrán redes Credit: IG Evelyn Beltrán Aunque durante los últimos días Toni se ha mostrado más discreto en sus redes acerca de su vida personal, el famoso instructor de zumba no cesa de viajar por motivos profesionales y vive un dulce momento en lo profesional y lo personal. Evelyn Beltran Toni Costa 2 Credit: IG Toni Costa Mientras, las redes continúan siguiendo cada paso de Toni Costa y su vida día tras día.

