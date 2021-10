El mensaje de Toni Costa tras los rumores de una nueva relación amorosa Toni Costa ha dejado un contundente mensaje en las redes sociales tras la aparición de especulaciones sobre una nueva relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Credit: Mezcalent.com Toni Costa ha dejado un contundente mensaje en las redes sociales con el aparente motivo de responder a los rumores de que mantiene una relación sentimental tras su separación de Adamari López. "Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos", escribió el bailarín español en su cuenta de Instagram. Este mensaje lo colgó después de que en el show Chisme No Like se asegurara que habría iniciado una relación con Evelyn Beltrán, una modelo e influencer de Texas. Alaïa Toni Costa Credit: IG Alaïa Toni Costa El programa señaló que ambos se siguen en redes sociales, se dan likes el uno al otro y que desde que se desataron estos rumores, la influencer puso su perfil en modo privado. Toni Costa Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras llegar a su fin la relación de diez años con López, Costa dijo a People en Español que cada día trabajaba más en independizarse. "Estoy en búsqueda para tener mi propia casa para vivir o para inversión, no sé qué depara el futuro en lo personal, pero tengo claro que tengo que tener mi lugar". No obstante, no descartó la idea de reconquistar a la madre de su hija. "Claro que sí, que estoy dispuesto a hacerlo, pero se tienen que dar una serie de cosas", dijo. "Esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser".

