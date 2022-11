¡Toni Costa enseña una de sus partes favoritas de su nueva casa! El bailarín abrió las puertas de su hogar para mostrar una de sus estancias favoritas ya lista para ser estrenada. "Quedé enamorado...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Toni Costa cumplía uno de sus grandes sueños. Tal y como había expresado tiempo atrás, su mayor ilusión era comprar una casa donde poder compartir con Alaïa. ¡Y ya la tiene! Ahora toca remodelarla poco a poco y darle vida. De momento ya hay una parte totalmente terminada y que acaba de mostrar entusiasmado. Un espacio muy importante para él que ha enseñado feliz a sus seguidores. Toni Costa Toni Costa en la cocina de su casa | Credit: Instagram Toni Costa ¿De qué lugar se trata? "Familia. ¡Les presento mi vestidor!", escribió entusiasmado junto a este video que muestra con detalle este espacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bailarín enseñó el antes y el después y el resultado final no podría ser más impresionante. De un cuarto absolutamente vacío pasó a ser un espacio lleno de cajones, percheros y zapateros donde poder guardar toda su ropa. Toni agradeció a la empresa encargada de crearle este lugar de ensueño y prometió mostrar pronto cómo quedó el armario de su princesa Alaïa. El feliz papá está muy ilusionado con su nueva casita de la que irá compartiendo más imágenes conforme la vaya acomodando.

