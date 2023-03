Toni Costa enciende las redes con nuevo baile: "Que Dios la cuide, pero Chao bebé" ¡El bailarín compartió una de sus coreografías más duras y causó furor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía tiempo que Toni Costa no compartía un reel en modo coreografía junto a alguno de sus colegas. Como ocurriera en el pasado, el bailarín publicó un baile nuevo y las redes explotaron. Junto a su compañero, William Villaseñor, instructor de Zumba, y bajo el tema, "Chao bebé", de Ozuna y Ovy On The Drums, se marcaron unos pasos con los que levantaron los ánimos a sus seguidores. Una escena cargada de ritmo y movimiento con la que el feliz papá de Alaïa dio la bienvenida al lunes después de un fin de semana lleno de emociones. Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent.com Primero, la celebración del Día del Padre en su país, España, desde donde recibió los cariñosos mensajes de su familia; y después, por los románticos momentos compartidos con su pareja, Evelyn Beltrán. A estos instantes tan únicos en lo personal, se suma también el amor a su profesión, el baile, que le mantiene activo y viajando por toda la geografía estadounidense para dar clases y talleres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video en esta ocasión está aderezado con la canción del momento y ya todo hit en las listas de éxitos. "No voy a estar rezando por ti. Mi Dios la cuide, pero chao bebé, me duele pero chao bebé", le parte de la pícara letra. Los mensajes de admiración y cariño hacia Toni se hicieron notar desde el minuto uno de su publicación. "Me encanta cómo bailas", "Brutal", "Qué viva España", "Espectacular", "Súper chulo", leen tan solo algunos. ¡Una coreografía que invita a convertirla en challenge!

