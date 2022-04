El mensaje a corazón abierto de Toni Costa a su hija Alaïa El bailarín español abrió su corazón este domingo a través de las redes sociales y dedicó un mensaje a su hija con palabras que nacen desde lo más profundo de su corazón. Léelo aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Alaia | Credit: Mezcalent; Instagram Alaia La semana pasada, Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán concedieron su primera entrevista como pareja en la que hablaron sobre su historia de amor y se defendieron de todas las críticas y ataques que han recibido en las redes sociales. "Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie", llegó a decir el bailarín español, quien afirmó que Evelyn es su "alma gemela". Pero si Evelyn es su "alma gemela", Toni tiene claro que su hija Alaïa es el gran amor de su vida. Aunque hace ya casi un año que se separó de Adamari López, el también instructor de Zumba ha continuado ejerciendo su paternidad con la misma dedicación y amor de siempre. Y es que para Toni su principal prioridad en la vida es el bienestar de la pequeña. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa El emotivo mensaje de Toni a su hija El bailarín dedicó este domingo un emotivo mensaje a su hija a través de su perfil de Instagram, donde ya supera los 2 millones de seguidores, que ha emocionado a muchas personas. "Me siento el papá más orgulloso del mundo, me haces sentir único, privilegiado y amado por ti hija mía. Desde que te vi nacer, me he disfrutado cada segundo a tu lado y lo sigo haciendo y sé de corazón porque así lo siento que seguiré haciéndolo aún cuando ya no esté en esta vida", comenzó escribiendo el ex de la carismática conductora de origen puertorriqueño. Toni reconoció que lo que siente por su hija es "un amor tan puro, tan real, tan sensible, tan de adentro" que de no haberla tenido "sería alguien incompleto" porque, como admitió, su hija le "da vida" y le "ayuda a luchar", "a ser mejor", a superarse y "a seguir hacia delante". "Gracias hija, te adoro, te admiro y te amaré por siempre", expresó el bailarín. "Papi siempre estará ahí para ti", concluyó su emotivo mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus incondicionales seguidores no se hicieron esperar. "Este hombre es admirable", "Eres un padre maravilloso" o "No hay duda de que eres el mejor papá", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió su publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje a corazón abierto de Toni Costa a su hija Alaïa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.