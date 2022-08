Si Toni Costa gana La casa de los famosos, ¿le dará el dinero que le prometió a Adamari? Muchos se podrían estar preguntando qué hará Toni Costa con los $200,000 dólares si resulta el ganador del reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon Ahora que se acerca el gran final de La casa de los famosos (Telemundo) y que Toni Costa parece ser uno de los competidores más fuertes, muchos se están preguntando qué hará con los $200,000 dólares que podría tener si resulta el ganador del reality show de Telemundo. ¿Lo gastará en sí mismo? ¿En su hija Alaïa? ¿En su nueva novia Evelyn Beltrán? Pues al parecer el bailarín español tiene claro lo que hará con esta suma, y en algún momento lo comentó con su ex pareja Adamari López. En el programa Hoy día muchos quisieron saber qué hará Costa con el dinero, y López no se contuvo para responder: "Yo esperando que cumpla, tiene algo que ver con la niña, esperemos que esté ahí". O sea, será la pequeña Alaïa quien se beneficie del dinero si su papá llega a ganar la competencia. Aunque están separados como pareja, Adamari siempre ha confiado en que Toni podría resultar el ganador. Por eso dice que no le sorprende que esté entre los cinco que aún quedan en el programa. Incluso afirmó que lo veía entre los tres finalistas. "Lo veo entre los tres finalistas, a él, a Ivonne Montero y a Salvador Zerboni", aseguró. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon Todo parece indicar que Ada está muy feliz con que el padre de su hija haya podido llegar tan lejos en la competencia, y contó que la niña también estaba muy orgullosa de su papi. "Mi hija está muy contenta, feliz de que su papa esté en La casa de los famosos", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ocasiones anteriores la presentadora de 51 años no ha dudado en dar su opinión sobre el reality show. Al inicio, las preferidas de Ada eran Niurka Marcos y Laura Bozzo, quiene según ella le daban mucha vida al programa. "A mí me gusta porque yo creo que realmente ellas dos le dan vida a la casa, sin ellas dos no sé cómo sería…", dijo.

