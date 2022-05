Así fue la despedida entre lágrimas y besos de Toni Costa y Evelyn Beltrán El bailarín y su novia protagonizaron un momento de lo más romántico a la vez que triste que quisieron compartir con todos los que les siguen y apoyan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días de sentimientos encontrados para Toni Costa. Mientras por un lado celebraba la alegría de su entrada en La casa de los famosos, por otro eso suponía decir adiós, temporalmente a sus dos grandes amores: su hija Alaïa y su novia Evelyn Beltrán. Después de protagonizar un momento de lo más entrañable con su pequeña y mostrar el regalito que esta le hizo a papi para que se lo lleve consigo, tocaba despedirse de su pareja. Con los ojos empañados, la parejita no ocultó estar algo tristes por esta separación. La primera importante desde que están juntos. Los besos, los abrazos y las palabras de amor fueron la constante en este momento que cariñosamente compartieron con sus seguidores. Toni y Evelyn Toni y Evelyn | Credit: IG/ Toni y Evelyn "Buen viaje amor mío, una de las despedidas más tristes de mi vida, pero sé que es tu momento para brillar", escribió con nostalgia Evelyn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la bella modelo mexicana le dio la clave para que su estancia en la casa sea tan exitosa como todo lo que hace en su vida. "Nunca dejes de ser tú, esa es la clave para ganar este gran proyecto, amor mío", prosiguió. Por su parte, Toni también mostró su ilusión a la vez que vulnerabilidad al tener que separarse de la mujer que le ha devuelto la sonrisa y la ilusión. "Te voy a extrañar mucho, ¿lo sabes?", le expresó el bailarín a su chica en un romántico video en el que están visiblemente emocionados. El coreógrafo ya está listo para afrontar uno de los proyectos más personales de su vida mientras su chica también está preparada para defenderle y ser su gran apoyo desde fuera. La casa de los famosos se estrena el próximo martes, 10 de mayo a las 7PM/6C por, por Telemundo.

