El reciente detalle de Toni Costa con Adamari López que la conductora ha querido agradecerle públicamente Ya no son pareja, pero la conductora puertorriqueña y el bailarín español siguen siendo familia. "Así deberían de ser todos los ex, queriendo lo mejor para cada uno". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Instagram Adamari López; Instagram Toni Costa Hace ya un año y medio que Adamari López y el bailarín español Toni Costa decidieron finalizar su historia de amor. "Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija. Y que a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir", se sinceró la carismática conductora puertorriqueña sobre su separación del padre de su hija el pasado viernes en su programa Hoy Día (Telemundo). "Me dio el regalo más grande que puedo haber tenido que es mi hija y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une, lo que pasó queda yo creo que entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida", compartió Adamari. Pero que ya no sean pareja no significa que no se lleven bien o que no mantengan ningún tipo de contacto. Al contrario. Tal y como dejó claro una vez más la presentadora de 51 años en la entrevista, ambos siguen y seguirán siendo familia siempre por el lazo que los une: su hija Alaïa. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Y como buena familia uno siempre quiere lo mejor para el otro, por eso cuando algo les funciona y consideran que al otro también le puede ser útil no dudan en recomendárselo. Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent Así sucedió recientemente con unas persianas automatizadas que puso el instructor de Zumba en su nueva casa. Tan contento quedó con ellas que no tardó en recomendárselas a su ex. "Quedé maravillado con mis nuevas persianas estilo Zebra, puedo tener la privacidad que necesito, como la oscuridad para descansar. Además como me encanta lo tecnológico, puedo controlarlas con un click o mejor aún con mi teléfono", comentó Toni semanas atrás. La copresentadora del programa Hoy Día no dudó en seguir la recomendación del padre de su hija y recientemente decidió también automatizar todas las cortinas de su casa. La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor quiso agradecer públicamente la recomendación que le hizo su ex. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Tengo también que agradecerle que Toni fue el que me recomendó […], así que Toni gracias a ti también", expresó Adamari a través de un video que compartió desde su página de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "De eso se trata la familia, aprender uno de los otros", "Así deberían de ser todos los ex, queriendo lo mejor para cada uno" o "Me encanta que sigas compartiendo con Toni y que se sigan ayudando", se puede leer entre los cientos de comentarios que recibió su publicación.

