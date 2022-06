Toni Costa detalla cómo fue la pedida de mano de Adamari López: "Fue lo más" Algunos de los compañeros de la casa fueron preguntados por uno de los momentos más románticos de su vida y esta fue la contestación del bailarín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez queda menos tiempo y las conversaciones se hacen más intensas en La casa de los famosos. Aunque sus integrantes son conscientes de que son grabados las 24 horas al día, de vez en cuando se sueltan y dejan que hable su corazón. Este ha sido el caso de Toni Costa, quien al ser preguntado por uno de los momentos más románticos de su vida, tuvo claro cuál elegir. Fue su pedida de mano a Adamari López en Punta Cana. Todavía con el cariño y la emoción de lo que supuso, el bailarín español relató detalles de cómo lo organizó para sorprender a la mamá de su hija Alaïa. Toni Costa Credit: Instagram Adamari López; TELEMUNDO "En la playa, en Punta Cana, en la arena, luna llena, perfecto clima, perfecto todo, mucha gente alrededor, todos de blanco, y ahí ¡clack!", describió emocionado de recordar ese instante tan importante en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ocurría durante uno de sus múltiples eventos de baile, pero este en concreto coincidía con el cumpleaños de la puertorriqueña. Así que decidió comprarle el anillo y pedirle que se casara con él. El lugar era idílico y atravesaban por un feliz momento en su relación. Aunque hay personas, como las chicas de La mesa caliente, que insisten en que menciona demasiado a su expareja, Toni lo contó con mucho cariño y con el respeto que le merece esa parte de su ya pasado. El bailarín también ha hablado con mucho amor de su actual pareja, Evelyn Beltrán, y de las ganas que tiene de reencontrarse con ella. Incluso derramó algunas lagrimitas al escuchar una de las románticas canciones que les une como pareja y que sonó en la casa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa detalla cómo fue la pedida de mano de Adamari López: "Fue lo más"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.