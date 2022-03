¡Toni Costa, romántico y detallista con Evelyn Beltrán, despierta con música a su amor! El bailarín español compartió este romántico tema de buenos días en sus redes sin mención visible en su historia... ¡Hasta que Evelyn le hizo repost! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa está locamente enamorado de Evelyn Beltrán, a juzgar por su cara de plenitud, sus ojos de enamorado y la alegría que transmite cuando su nuevo amor le acompaña en sus viajes de trabajo. Ambos derrochan miel en redes y cuando el bailarín español compartió un bello mensaje en sus historias de buenos días, sin aparente mención a nadie, cuando la reina de belleza hizo repost en sus historias, ¡quedó claro que la balada iba secretamente destinada para ella! El ex de Adamari López, que está demostrando que es un hombre que se esmera en los detalles cuando está enamorado, sorprendió con una fantástica fiesta sorpresa de cumpleaños a su joven novia, quien cumplió recientemente 27 años, a la que acudieron los amigos de la pareja y que dejó claro que su relación, hasta entonces basada en rumores, iba en serio. Ayer quiso que su novia despertara al ritmo de la hermosa balada de Soraya, titulada Qué bonito. "Qué bonito amanecer cada mañana, qué bonitos tus ojitos de esperanza, qué bonito estar con gente que te ama, tenerte conmigo", reza la letra del fragmento que Toni Costa compartió desde sus historias, manejando en el auto de madrugada. "Qué bonito es vivir sin tanto drama, qué bonito es el amor que me regalas, qué bonito es entender que nada falta, estando contigo", continúa la canción. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Toni Costa/ IG Evelyn Beltrán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn Beltrán quiso agradecer el gesto de Toni y lo compartió en sus propias historias junto a un corazón blanco lleno de luz y un mensaje de "buenos días", dejando en evidencia la pequeña mención que en un tono gris era prácticamente invisible en las redes de Toni. Evelyn Beltrán Toni Costa Credit: IG Evelyn Beltrán La acaramelada pareja no cesa de gritar su amor a los cuatro vientos, pese a la denuncia de infidelidad que el ex de Evelyn Beltrán reveló en exclusiva a PEOPLE en español. Por otra parte, Adamari López continúa sin mirar atrás: sin ir más lejos, ayer reveló con mucha simpatía que sí, efectivamente ella también tiene nuevo novio e incluso se atrevió a revelar el lugar de origen de su amor.

