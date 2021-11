Toni Costa derrite las redes con este mensaje de amor: "Siempre estaré ahí para ti" El bailarín ha vuelto a enternecer a todos con unas imágenes y un mensaje que le ha valido el amor y el respeto de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor siempre es una buena noticia y a Toni Costa este sentimiento le sobra. Ama su trabajo, ama a su familia y, sobre todo, ama lo que nació de su unión con Adamari López. Alaïa es, sin lugar a dudas, el mayor amor de su vida al que no se cansa de rendirle homenaje y declararle sus sentimientos una y otra vez. Un hecho que tiene a sus seguidores en redes derretidos también de amor por el increíble padrazo que demuestra ser cada día. El español ha sabido separar su vida privada y más personal de su historia de padre e hija. Esa está por encima de todo y todos. Este sábado volvía a abrir su corazón de par en par para vivir un momento único con su chiquitina, cada día más grande y bonita. "Hasta el fin de mis días siempre estaré ahí para ti, protegiéndote, amándote y dándote lo mejor de mi, te amo princesa Alaïa. ¿Quién se anima a hacer este video? Yo estaba deseando hacerlo y por fin Alaïa se dejó jejeje", escribió divertido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de estar agotado después de un viaje exprés a Phoenix para dar una Master Class y regresar lo antes posible junto a su princesa, sacó las ganas de hacer esta preciosidad. Por momentos así y esas palabras tan sinceras a su hija es que el coreógrafo, más en forma que nunca, recibe un sinfín de comentarios bonitos de los usuarios de IG, quienes aplauden su papel como padre entregado por completo a su pequeña. Toni y Alaïa, Alaïa y Toni forman el binomio perfecto, ese que con su alegría y sentido del humor siempre recuerdan lo que es el amor más puro y bonito. Padre e hija hacen las delicias de sus seguidores, siempre pendientes de sus aventuras, sus Tik tok y, sobre todo, su bella unión. Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION ¡Gracias por regalos así para la vista y el corazón!

