Toni Costa saca la cara por Evelyn Beltrán tras fuertes ataques a su físico El bailarín no permitió que se le faltara el respeto a su novia de esa manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una celebración de San Valentín de ensueño en Puerto Rico, Toni Costa y Evelyn Beltrán compartieron felices algunos de los momentos más románticos y entrañables de este viaje al paraíso. También algunos especialmente traviesos y apasionados. Ambos quedaron encantados con esta escapada tan amorosa y la presumieron con todo el cariño con sus seguidores en redes. Aunque ya están acostumbrados a los detractores de turno, a Toni se le hace imposible no responder a quienes usan las faltas de respeto como manera de dirigirse a ellos. En especial, a su pareja. La novia del bailarín lució bikinazo en un espectacular video con el que derritió las redes. Hubo quienes, sin embargo, recurrieron a los insultos y ataques. Toni Costa Evelyn Beltrán; Toni Costa | Credit: Instagram (x2) Pero el profesor de Zumba no permitió tales críticas y contestó sin filtro. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "A mí no me gustas, a mí me encantas. Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay de plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, ¡jamás!", escribió al ser testigo de algunos comentarios desagradables en la publicación de Evelyn. Un mensaje que demuestra la unión tan fuerte que existe entre la pareja, a pesar de los difíciles momentos que les ha tocado vivir. Así mismo lo compartía Evelyn en un emotivo mensaje que ha dedicado a Toni. Unas palabras que, además de emanar mucho amor, dan a entender que no ha sido un camino de rosas, y que, a pesar de todo, el español siempre ha estado ahí. "A ti que me has abrazado tan fuerte en mis peores días esos días que me quise dar por vencida y fuiste el único que creyó en mí, cuando sentía que mi mundo se me caía encima, tú con tus palabras y amor me motivaste a levantarme de nuevo y más fuerte que nunca", le expresó. "Gracias, por jamás soltarme en esta aventura llamada nuestra historia de amor. Te amo, papito mío", concluyó enamorada.

