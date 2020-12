Close

¡Qué valiente! Toni Costa muestra el juego 'extremo' con el que se divierte su hija Los mensajes de preocupación de sus seguidores no se hicieron esperar al ver el vídeo y el bailarín español no tardó en responder: "Es una niña y tiene que disfrutar y experimentar jugando". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay nada que disfrute más Toni Costa que crear momentos especiales y únicos junto a su hija Alaïa, fruto de su relación con la carismática presentadora puertorriqueña Adamari López. Al bailarín español le encanta pasar divertidas tardes de juego en compañía de la niña, como prueba el reciente vídeo que compartió Toni a través de su página de Facebook. "Ayer estuvimos en casa pasando la tarde en el jardín. A Alaïa le encantan los juegos y las atracciones extremas que yo mi me atrevo", escribió Toni junto a la grabación. En el vídeo aparece la pequeña de 5 años de lo más feliz balanceándose a una altura considerable en un improvisado columpio ante la atenta mirada de su padre. Image zoom Alaia columpiándose en el jardín de su casa | Credit: Facebook Toni Costa Aunque sus seguidores valoraron positivamente el tierno momento entre padre e hija –"muy bien que le dediques tiempo de calidad a tu hija, eres un gran padre", se puede leer entre las incontables reacciones que generó la grabación–, muchos no tardaron en expresar su preocupación por el riesgo que supone para la niña columpiarse de esa manera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué peligroso! Se puede reventar la soga", no tardó en comentar una seguidora. "¿No te da miedo que la soga se reviente?", escribió otra persona. ¡Mira el vídeo aquí! Ante las incontables muestras de preocupación de sus seguidores, Toni se vio en la necesidad de explicar que toma todas las precauciones para evitar cualquier accidente. "Gracias a todos por sus comentarios. Veo preocupación por la soga y demás. Les explico que siempre me cuelgo yo primero con todo mi peso para ver que todo esté ok para que se monte Alaïa. Las cuerdas están en perfectas condiciones, siempre pendiente de ella de que no golpee con nada y aparte le enseño cómo tiene que prevenir cualquier situación que pueda ocurrir", compartió la pareja de Adamari. "Sé que hay cosas inevitables, pero es una niña y tiene que disfrutar y experimentar jugando. Quiero que crezca con confianza y sobre todo feliz, disfrutándose su infancia al máximo. Gracias siempre por su apoyo amigos".

