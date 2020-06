Cuestionan el reto de Adamari López para bajar de peso y Toni Costa sale en su defensa El bailarín, que también sigue el reto de ejercicio físico, respondió a quienes pusieron en duda sus resultados. "Como no vives con ella no lo ves". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da igual las veces que ocurra, Toni Costa no está dispuesto a consentir a que se diga lo que no es, ni sobre su persona ni mucho menos sobre su mujer, Adamari López. Ambos siguen un reto para alcanzar diferentes objetivos en su físico, una rutina de ejercicios de cuatro semanas que ya ha dado sus primeros resultados. Al volver a promocionarla, el bailarín español se encontró con una serie de comentarios que cuestionaban si funcionaba o no. "Empiezo cuando vea resultados en Adamari porque, honestamente y sin plan de ofender, nunca los veo", le escribió una seguidora. Toni, siempre educado y coherente en sus respuestas en las redes, este caso Instagram, no tuvo problema en responderle asegurando que se equivocaba en su afirmación. "Pues será porque como no vives con ella no lo ves, te puedo enviar varios testimonios de que el reto funciona y bajas de peso sí o sí", le respondió el coreógrafo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un poco cansado de siempre tener que dar explicaciones sobre lo mismo, Toni se armó de paciencia para aclarar que cada persona y metabolismo es un mundo. "Son 4 semanas, es un proceso y cada persona reacciona a una velocidad diferente. Poco a poco, relax", expresó a los impacientes. La pareja está unida en este objetivo del cual hemos sido testigos de sus resultados, tanto físicos como de bienestar personal. La familia Toni-Costa se ha tomado un respiro para descansar unos días y volver con más fuerza que nunca a seguir dándolo todo.

