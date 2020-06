"Estaré a tu lado en todo momento". El mensaje de orgullo de Toni Costa a Adamari López en un momento clave El bailarín español ha dedicado unas palabras llenas de sentimiento a su mujer por su esfuerzo como madre y mujer por cambiar su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se han dedicado todos los piropos y palabras bonitas del mundo pero nunca es suficiente para expresar el amor que se profesan. El último en manifestar públicamente su respeto y orgullo por su mujer ha sido Toni Costa. A través de sus redes ha querido expresar su admiración y apoyo absoluto a Adamari López por ser la mujer fuerte y valiente que es y esforzarse cada día por cambiar y mejorar su vida. No son momentos fáciles para la conductora que se encuentra en pleno proceso por transformar su figura con ejercicio físico y hábitos alimenticios sanos. Ya ha dado pasos agigantados pero aún le queda. Ha sido un antes y un después en la chaparrita que ha tenido a su pareja a su lado en todo momento. "Estaré a tu lado en todo momento, orgulloso de ver lo que estas consiguiendo siendo ejemplo siempre para muchas personas que quieren tener una vida saludable, ¡y no paramos cariño!", ha escrito el español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un escrito acompañado de una fotografía que define a la perfección la unión que existe entre la pareja. Ni los obstáculos del camino ni los periodos difíciles han podido hacer balancear esta relación, al contrario, los retos les han unido aún más y aquí está la prueba. Además de un grandioso amor, les une su hija Alaïa, para la que viven y a la que enseñan los valores más importantes dela vida. Gracias por ser un ejemplo de familia.

