"La amo con locura": Toni Costa se le declara al amor de su vida ¡Toni Costa se le ha declarado a alguien muy especial en su vida! ¿De quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Toni Costa se le ha declarado a alguien muy especial en su vida! El bailarín, quien se encuentra viviendo un hermoso romance con su nueva novia Evelyn Beltrán, le ha recordado a alguien que "la ama con locura". ¿De quién se trata? Pues ¿de quién más se podría tratar que de su pequeña Alaïa? El bailarín español no pierde oportunidades para estar con su hija y recordarle cada día lo importante que es. "Lo que me acaba de decir mi hija es algo que si lo repitiera para todos nosotros sería un espectáculo", anunció Costa mientras llevaba a su hija en el auto. En ese momento la niña repitió la frase que tanto enterneció a su papi: "Te amo mucho, no puedo parar diciéndotelo", dijo. "Eso me ha dicho mi hija hoy y para mí es lo más maravilloso que podía escuchar. Ya saben que yo con mi hija me derrito, la amo con locura. Y nunca nada ni nadie va a cambiar eso", aseguró el orgulloso padre. Toni Costa Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López Ante estas muestras de amor entre padre e hija los seguidores no han podido dejar de reaccionar. "Toni, eres un padre fuera de serie. Eres excelente por eso Alaia te quiere tanto, te adora"; "lindas y fuertes palabras eres un gran hombre y un padre excepcional"; "Dios los bendigan siempre nunca cambies Toni", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Alaïa cumplió 7 añitos, y su papi no dejó pasar el momento sin recordarle una vez cuán importante es. "Siempre estaré presente en tu vida, pase lo que pase papi siempre estará ahí dándote lo mejor de mí y siendo junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz rodeada de todo nuestro amor, te amo", le dijo.

