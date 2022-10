El día con el que Toni soñó muchas veces por fin llegó: "Hoy es un día sumamente importante para mí" Su novia Evelyn Beltrán no tardó en dedicarle unas emotivas palabras a través de las redes: "Muchas lágrimas, mucha paciencia, mucho trabajo, muchas ganas te han llevado a lograrlo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent Hace varias semanas, Toni Costa adelantaba en una entrevista exclusiva con People en Español algunos de los proyectos que tenía en puertas tras su exitosa participación en La casa de los famosos 2, cuya tercera temporada ya se encuentra preparando Telemundo con una importante novedad que promete revolucionar la dinámica del concurso. "Pronto les sorprenderé con proyectos de teatro que me tienen muy ilusionado y por ahí vienen dos sueños que cumpliré en el ámbito personal, ya se enterarán", compartía de lo más misterioso el bailarín español, quien no forma parte de la décima temporada de Mira quién baila (Univision). Todo parece indicar que uno de esos "sueños" de los que hablaba Toni ya es una realidad a juzgar por las palabras que compartió este lunes en sus historias de Instagram, donde ya cuenta con más de 2 millones de seguidores. "Gracias Dios, hoy es un día sumamente importante para mí", reconoció el instructor de Zumba sin dar más detalles. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa Fue su pareja, Evelyn Beltrán, quien arrojó algo de luz sobre el asunto con las emotivas palabras que no tardó en dedicarle a su enamorado por medio de sus historias de Instagram. Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Estoy orgullosa de ti. Un día con el que soñaste muchas veces hoy llegó", comenzó escribiendo la novia del bailarín. "Muchas lágrimas, mucha paciencia, mucho trabajo, muchas ganas te han llevado a lograrlo", agregó Evelyn, quien ya supera los 300 mil seguidores en Instagram. Toni Costa Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Gracias por dejarme ser parte de ti y verte crecer día con día. Te amo", concluyó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento el bailarín no ha querido revelar de qué se trata –prometió hacerlo pronto–, pero debe ser algo muy importante y especial ya que su hermana también lo felicitó. "Felicidades", no tardó en escribir Lorena desde sus historias de Instagram.

