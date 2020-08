¡Felices 37! Toni Costa cumple años y lo hace rodeado del amor y el cariño de los suyos El bailarín español añade un año más a su calendario con el mejor regalo de todos: una familia maravillosa que llena su vida de alegría e ilusión. ¡Así lo está celebrando! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tiene muchos motivos para celebrar, pero hoy es un día más que especial para Toni Costa. El bailarín español que robó nuestros corazones (y el de Adamari López) hace casi una década ¡está de cumpleaños! El orgulloso papá de Alaïa cumple 37 añazos y lo hace en uno de los momentos más felices de su vida. Con una familia de ensueño y un trabajo que le apasiona, el coreógrafo tiene razones de sobra para brindar y seguir mirando al futuro con todas las ganas. En esta etapa tan dura que vivimos ha sabido reinventarse como pocos con sus exitosas clases online que han llegado a todos los rincones del planeta y aportado felicidad, además de ejercicio. Con motivo de su cumpleaños muchas de esas personas han querido felicitarle y agradecerle por tantos buenos momentos que nos regala. Y hablando de regalos, los detalles ya han empezado a llegar desde bien tempranito. Entusiasmado, Toni lo ha compartido en sus redes con la ilusión de ese niño grande que es. "Happy birthday to meeeee! ¿Cuántos cumplo? jeje. Y aquí les comparto a la familia Costa-López versión Los Simpson", escribía en su perfil de Instagram agradeciendo al autor por este maravilloso regalo. Una imagen que capta a la perfección el buen rollo y amor sin límites de ese equipazo que es su familia, con la pequeña Ava incluida, por supuesto. Image zoom Toni Costa Entre los muchos mensajes y cariñosos escritos que está recibiendo no podía faltar el de la otra mujer de su vida, su madre Carmen, quien le dedicaba unas hermosas palabras acompañadas de una imagen que lo dice todo. "Feliz cumpleaños, hijo mío. Te amo, gracias por todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde primera hora de la mañana, su amada Adamari, también compartía un recuerdo que refleja lo que son como familia, pura felicidad. La chaparrita se ha tomado este día libre de Un nuevo día para pasarlo con su chico y organizar un fiesta como solo él se merece. "¡Ahora a celebrar todo este fin de semana!", escribía emocionado Toni. Image zoom Toni y Adamari Con el fin de semana a la vuelta de la esquina seguro que habrá baile, rica comida, deliciosa torta y celebración familiar a lo grande en el maravilloso hogar que han creado. Solo nos queda unirnos a esa felicitación y desearte, querido Toni, un nuevo año repleto de salud, amor y sueños cumplidos. ¡Felicidades!

