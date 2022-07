Toni Costa cuenta en La casa de los famosos el cambio que decidió hacer en su vida tras su separación de Adamari El bailarín español reconoció que ya estaba cansado de escuchar siempre lo mismo, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo Ya queda menos de un mes para conocer al ganador o ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) y, sin duda, uno de los participantes que tiene muchas opciones para alzarse con la victoria y el gran premio de $200.000 es Toni Costa. Divertido, bromista, trabajador… El bailarín español no solo ha sabido convivir a la perfección con sus compañeros, sino que también ha regalado momentos de lo más divertidos al público. El instructor de Zumba tampoco ha dudado en abrir de par en par su corazón en el reality show, sacando a relucir su lado más sensible y demostrando que los hombres también lloran. La casa de los famosos Credit: Telemundo Pero La casa de los famosos aún no termina y las confesiones de Toni tampoco. Este martes, en una conversación que mantuvo con Laura Bozzo y Nacho Casano en la cocina de la casa y que se pudo seguir a través del canal 24 horas, el ex de Adamari López reveló el importante cambio que decidió hacer en su vida tras su separación de la madre de su hija. Toni Costa Toni Costa, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO Se cansó Cansado de tener que escuchar durante toda su vida a la gente referirse a su físico de una forma casi despectiva debido a su delgadez, Toni explicó que decidió revertir esa situación. "Fue cuando me separé que ya me quedé solo, que uno se puede enfocar también más en uno mismo", contó el bailarín sobre el momento en el que inició su transformación física. Toni Costa Toni Costa en el gimnasio | Credit: Instagram Toni Costa "Siempre [era de]: 'Está flaco y flaco'. Pero así con un desprecio, con un asco como diciendo: 'Estás enfermo, ¿qué te pasa?'. Y me daba una rabia siempre porque sí puedes aguantar hasta un punto pero hay veces que ya dices: 'Joder, yo que estoy intentando hacer un poquito de ejercicio, no sé qué'. Y ya dije: 'Me cansé'", se sinceró Toni con sus compañeros sobre los comentarios que solía recibir de la gente sobre su físico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me puse con un entrenador personal, donde estaba viviendo con un amigo entrenábamos juntos y ahí cambio de alimentación ejercicio, rutina y subí", detalló el bailarín. Toni Costa Toni Costa en el gimnasio | Credit: Instagram Toni Costa "Nadie más me ha vuelto a decir: '¡Qué flaco!'", aseveró.

