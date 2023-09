Critican duramente a Toni Costa en una clase en directo y así reaccionó el bailarín El coreógrafo estaba dando una clase de zumba cuando el desagradable incidente ocurrió y él decidió intervenir con estas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay alguien que ha sido víctima del odio en las redes, ese es Toni Costa. Las críticas se han agudizado tras su separación de Adamari López. En una reciente clase de zumba del bailarín, volvió a ocurrir. Esta vez en pleno directo. El papá de Alaïa suele compartirlas en vivo para quienes están en otras zonas geográficas, y fue ahí que algunos empezaron a criticarle. Desde su forma de enseñar y su ritmo, hasta otros asuntos más personales. Consciente de lo que estaba pasando a pesar de estar dando su clase, Toni sacó un momento para dirigirse a sus detractores. Toni Costa Toni Costa | Credit: Instagram Toni Costa Mientras sus estudiantes seguían bailando, él se acercó al teléfono, miró a cámara y esto fue lo que disparó a quienes se esconden tras ella. "Buena vibra siempre, y quien tenga veneno, que se lo trague", dijo sacando la lengua para retomar sus pasos de baile. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que comenzara su relación con Evelyn Beltrán, ha tenido que ser testigo de fuertes insinuaciones e insultos por el simple hecho de haberse enamorado. Tanto Toni como su novia han sido víctimas del tan actual acoso en las redes día sí, y al otro, también. Toni Costa Toni Costa contesta a sus haters en plena clase | Credit: IG/Toni Costa Pero el español ha optado por obviarlo todo y mirar a otro lado, quedándose siempre con los que sí son bienintencionados y le apoyan desde hace años. Con el tiempo ha aprendido a retarle importancia y quitarles todo el protagonismo. Pero los inicios no fueron fáciles y tuvo que leer de todo. Ahora tiene un máster y ya no le afecta tanto. Eso sí, callado no se queda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Critican duramente a Toni Costa en una clase en directo y así reaccionó el bailarín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.