Critican a Toni Costa por no estar con Alaïa el Día del Padre, ¡y esta fue su respuesta! Los seguidores de Toni Costa no le dejaron pasar una y lo criticaron por haber celebrado el Día del Padre, que en España es el 19 de marzo, sin su pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los seguidores de Toni Costa nunca han dudado en decirle cuán excelente padre es con su hija, Alaïa, incluso después de su separación de Adamari López. No obstante, los fans no le dejaron pasar una y lo criticaron por haber celebrado el Día del Padre lejos de su pequeña. Aunque el Día del Padre en Estados Unidos y varios países de América Latina se celebra el tercer domingo de junio, en España es el día de San José, el 19 de marzo, por lo que el bailarín no se olvidó de felicitar a todos los padres y reafirmar el amor que siente por su hija de 6 años. "Hoy es el día del padre en mi tierra España y felicito a todos esos padres comprometidos, amorosos y entregados en cuerpo y alma a sus hij@s, vinimos a esta vida por muchas razones y entre ellas esta ser un buen ejemplo para nuestr@s hij@s, hay que llenarlos de amor, de alegría y de valores para que sean personas de bien en esta vida, hay que darles calidad de tiempo y estar siempre ahí a su lado, te amo mi princesa", escribió Costa en Instagram. A pesar de que recibió muchos mensajes de felicitaciones y muestras de cariño, no faltó quienes notaron su ausencia en esta fecha y se lo dejaron saber. "Feliz día pero que rico hubiese sido que estén los tres celebrando como una bella familia que fueron"; "hubiese sido foto actual, esta no es 😁"; "pensé que se había unido a la familia", le dijeron. Por su parte, Costa no se quedó callado y respondió: "Obvio tu maldad se palpa, tengo trabajo y compromisos, el resto está de más, a hablar tonterías a otro lado". A pesar de que el español está viviendo un intenso romance con Beltrán, no ha dejado de pasar tiempo con su pequeña, a quien constantemente le reafirma su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos de los seguidores salieron en su defensa y lo apoyaron ante los comentarios detractores. "Felicidades Tony eres un gran padre"; "no sé cuál es el afán de criticar y juzgar. Yo veo que es un buen padre"; "excelente Toni! Esa es la actitud, estar ahí para tu princesa, lo demás se dialoga"; "eres un superpapá, no le hagas caso o los comentarios"; "Toni como tú nadie eres un superpadre bendiciones", le dejaron saber.

