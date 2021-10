Toni Costa contesta tajante a los rumores de su supuesta bisexualidad Cansado de los constantes rumores infundados sobre su vida íntima, el bailarín aclaró una vez por todas el asunto sobre su orientación sexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la separación de Toni Costa y Adamari López, las suposiciones sobre las causas que lo provocaron se han multiplicado. Algunos de los seguidores de la pareja le echan imaginación y deducen todo tipo de razones. Lejos de quedarse en silencio, el bailarín español no tiene reparo alguno en aclarar a quienes tengan dudas al respecto. Eso sí, lo que no permite son mentiras y faltas de respeto. En su más reciente publicación en Instagram volvió a contestar contundente a una seguidora que se atrevió a cuestionar su orientación sexual. "Si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores", le refirió la persona junto a un video bailando del artista. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Un comentario que no venía a cuento y que surgió de la nada, y al que otros seguidores del coreógrafo respondieron bastante molestos. Toni tampoco se quedó callado. Y no porque considere que los gustos sexuales, sean cuales sean, constituyan una razón para defenderse, sino porque, en este caso tal y como él confirmó, se falta a la verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN " ¿Y usted de dónde saca eso? A ver…. Cuénteme…. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí", contestó serio pero con todo el respeto. Toni Costa Credit: Mezcalent.com Desde que estrenó soltería se han disparado rumores sobre lo que sucedió entre ambos, pero la expareja ha preferido mantener sus razones en privado. Aunque han optado por hacer caso omiso a lo que se diga de ellos, tampoco aceptan que se digan mentiras al respecto. Después de unos días de reposo tras una lesión, Toni ya está listo para hacer frente a un fin de semana de talleres. Su trabajo, junto con Alaïa y su familia, son su pasión, y es lo que mantiene esa eterna sonrisa que gusta tanto.

