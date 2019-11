Toni Costa a los haters: “.[Detrás de] una figura pública hay una persona [común] y corriente como ellos, con sentimientos” Toni Costa confiesa que algo de lo más complicado en su carrera con los haters en las redes sociales By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si alguien recibirá el 2020 mejor que nunca, ese es Toni Costa. Además de convertirse en el nuevo mentor de Mira Quien Baila All Stars, el bailarín español por fin dará el "sí" frente al altar junto a Adamari López. Sin duda alguna, este ha sido un año muy enriquecedor para ti en lo profesional y sobre todo en lo personal junto a tu pareja y tu hija Alaïa Nuestra familia sigue disfrutando de momentos únicos. Alaïa cada día nos trae alegría, nos sorprende mucho y nos estamos disfrutando cada novedad que nos trae, en su manera de ser, de hablar, de todo. Nuestra hija nos tiene perdidamente enamorados. Image zoom Instagram/Adamari López ¿Habrá boda en el 2020? Si Dios lo permite, estaremos dando un importante paso en nuestras vidas, casándonos después de ocho años de relación donde todo lo ocurrido ha servido para ser cada día más fuertes, seguir aprendiendo, creciendo y unidos en familia. Image zoom Mezcalent ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser figura pública y cómo has sorteado esos inconvenientes? Sinceramente no es difícil ya que siempre he estado en contacto con las personas que están ahí apoyándome y siguiendo mis pasos. A diario les comparto parte de mi día a día tanto en lo profesional como en lo personal, eso ha ayudado a que todo sea más natural y llevadero en este medio. Image zoom ¿Qué ha sido lo más negativo? Algo negativo [en mi carrera es] tener que ver como ciertas personas haters atacan y faltan el respeto sin pensar más allá de lo que ven. [Detrás de] una figura pública hay una persona [común] y corriente como ellos, con sentimientos, con familia y con su vida. Cada uno tiene que vivir la suya y sobre todo saber respetar. Advertisement

