¡OMG! Toni Costa conserva en Instagram fotos de amor con Adamari López Toni Costa no se ha atrevido a sacar de su vida del todo a la presentadora boricua y guarda sus fotos juntos en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha pasado ya casi un año y medio desde que Toni Costa y Adamari López pusieron fin a su relación. No obstante, el bailarín español no se ha atrevido a sacar de su vida del todo a la presentadora boricua. No solo porque es la madre de su hija, Alaïa, sino por todas las aventuras que vivieron juntos. Si nos tomamos un tiempo para dedicárselo al timeline de Instagram de Costa, podemos ver que sus fotos del pasado junto a López se mantienen intactas. Incluso nos hacen darnos un salto al pasado idílico de la pareja, porque es innegable que compartieron muchos momentos felices juntos. Tanto que, aunque Costa ya tiene una relación con la influencer Evelyn Beltrán, ha preferido sostener este recuerdo. Muy tierna resulta la foto que el español publicó cuando cumplieron 8 años de relación. "Han pasado ya 8 años juntos y seguimos mirando en la misma dirección... Viviendo momentos únicos, inolvidables y maravillosos que nos han llenado y llenan el corazón de vida y mucho amor... así como momentos duros, difíciles y que nos han aportado lo necesario para hacernos más fuertes y estar más unidos, eres una maravillosa mujer y me haces sentir único, te amo", le dijo en ese momento a la presentadora. Incluso conservan videos y fotos de su romántico viaje a Barbados, una sorpresa que Costa le preparó a López sin que ella supiera nada. Aunque ahora vemos que cada uno por su lado acostumbra a hacer sus famosos reels, lo cierto es que en el pasado solían colgar videos de TikTok juntos, que causaban mucha risa a sus seguidores. ¡Si no las has visto, corre a buscarlos! Y como era de esperar, no faltan las fotos de los papás junto a su pequeña Alaïa, como la del último fin de año que pasaron como pareja. "Feliz 2021 amig@s!!!!! La familia Costa-López les desea mucha salud, amor y trabajo, Dios los bendiga siempre", escribieron en ese entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la ruptura de la pareja fue un doloroso proceso, han sabido lidiar con la situación por el bien de su hija. Incluso López ha asegurado públicamente que muchas cosas las ha mantenido en secreto por el bien de la pequeña. "Muchos de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido resguardar… Todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija", dijo en el programa hoy Día.

