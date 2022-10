Toni Costa ya conoce a la madre de su novia Evelyn Beltrán ¡y hasta bailó zumba con ella! Evelyn Beltrán compartió orgullosa que su novio Toni Costa ya conoce a su mamá Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa no es el único que grita a los cuatro vientos que está satisfecho con sus logros profesionales y su vida amorosa. Su novia, Evelyn Beltrán también le sigue los pasos. La sexy joven compartió recientemente un video en sus redes sociales en donde orgullosa muestra cómo su madre conoció por fin a su novio. "Hay momentos con los que siempre soñé", escribió Beltrán en la grabación de su novio y su progenitora. "Y se están cumpliendo. ¡Bendecida!". Mamá de Evelyn Beltrán y Toni Costa Mamá de Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: IG Evelyn Beltrán El encuentro estuvo lleno de acción y baile, pues Costa danzó bajo el ritmo de zumba con su suegra. "Fue tan bonito", insistió Beltrán. "Mi mamá con Toni en el escenario bailando". Eso sí, hasta ahora ni Beltrán ni Costa han compartido si ya conviven con sus respectivos hijos. Lo que sí han divulgado sin pena y constantemente es el amor que se profesan a través de sus románticas citas. El bailarín español, por su parte, también destaca orgulloso sus éxitos. De hecho, esta semana confesó a todos sus seguidores en las redes que compró una hermosa casa en Miami a su hija Alaïa, producto de su relación con la actriz Adamari López. Beltrán conoció al bailarín y coreógrafo español en una clase de zumba que él estaba dando en Texas, donde ella vive. "Yo a Evelyn la conozco en Austin, Texas, en una clase de zumba. Una alumna más que venía a la clase y por lo que sea conectas y a día de hoy es la persona que me hace feliz, la persona que me devuelve esa sonrisa", dijo Toni Costa sobre su novia en La casa de los famosos. "Adamari [López] fue la mujer de mi vida en el momento que yo viví con ella y actualmente tengo a Evelyn que bueno, como lo hablamos y también conversamos siempre, estamos felices como estamos, dure lo que dure. Si va a durar para siempre la pegué y encontré a la persona hecha a mi medida, que no, no pasa nada". Fue en mayo del 2021 que tras varias semanas de rumores acerca de una supuesta crisis, López rompió el silencio y confirmó su separación. "Antes que nada respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación. En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá", expresó la copresentadora del programa matutino hoy Día. Meses después, Costa anunció sus romance con Beltrán, con quien en septiembre celebró a lo grande un año de relación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa ya conoce a la madre de su novia Evelyn Beltrán ¡y hasta bailó zumba con ella!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.