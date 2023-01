Toni Costa ya convive con el hijo de Evelyn Beltrán El niño estaba muy nervioso de conocer a Toni Costa, pero afortunadamente su conexión fue instantánea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación entre Toni Costa y Evelyn Beltrán es cada día más fuerte, hasta el punto en que el bailarín español ya conoció a su hijo Timothy, casi contemporáneo con Alaïa. Fue en El Diario de Nueva York donde se confirmó que el bailarín había estado en Austin, Texas, para visitar a Beltrán, antes de irse de vacaciones por once días con su hija a su natal España. Durante esa visita, Costa no solo pasó tiempo con la madre, los hermanos, la abuelita y el padrastro de Beltrán, también con el pequeño, quien esperó al bailarín a su llegada al aeropuerto y disfrutó en un parque de diversiones con el novio de mami. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: Instagram/ Evelyn Beltran "Mi felicidad está casi completa", afirmó Beltrán a El Diario de Nueva York. La empresaria recalcó que la conexión de ambos fue instantánea. Toni Costa Evelyn Beltran Toni Costa y Evelyn Beltrán | Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras gritar a los cuatro vientos su felicidad, Beltrán decidió el día de hoy transformar su Instagram en privado. Aunque se desconoce el motivo, algunos usuarios en las redes suponen a que la decisión fue provocada por un video que Adamari López publicó en su Instagram. ¿Será?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa ya convive con el hijo de Evelyn Beltrán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.