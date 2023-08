Toni Costa conmueve con su último mensaje sobre Alaïa y la paternidad El bailarín abrió su corazón y se sinceró sobre su papel de padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El corazón de Toni Costa tiene dueña, y es su hija Alaïa. El bailarín español siempre le dedica mensajes de amor a su pequeña pero, en esta ocasión, ha compartido un escrito conmovedor sobre el sentimiento de ser padre y la responsabilidad de ejercer como tal. A través de su perfil de Instagram, el profesor de Zumba, quien hace unos días acompañaba a su niña junto a Adamari López a su primer día de clase, hacía una reflexión sobre este papel y todo lo que te enseña en el camino. Especialmente en su caso, y con una ya no tan pequeña Alaïa que este año cumplió 8 añitos. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Toni Costa "El tiempo pasa rápido, pero les aseguro que cuando me dicen que aproveche que crecen muy deprisa, es verdad, pero yo me he vivido cada segundo desde el día que nació y me lo he disfrutado y disfruto al máximo, he aprovechado cada segundo juntos, dándole lo mejor de mí. Es verdad que algún día querrá volar sola y hacer su vida, pero hasta que ese día llegue, siempre estaré ahí para ella", arranca este emotivo mensaje que generosamente compartió con sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si hay alguien que no se ha perdido ni un instante del proceso haciendo todo tipo de actividades juntos, ha sido Toni. "No hay nada como vivir el proceso de crecimiento de nuestros hijos, aprovechen todo lo que puedan porque los momentos y vivencias juntos es lo que se que queda en el corazón de ellos y de los papás. Sean un buen ejemplo siempre, porque ellos son lo que ven en nosotros, nuestro reflejo, no juzguen a un niño por su comportamiento, cuestiónate el tuyo primero y obtendrás la respuesta." Un escrito que llega acompañado de imágenes con su niña desde que era chiquitita hasta el presente y que demuestra su unión. "¿Cuándo creció tan rápido?", escribió sorprendido de cómo el tiempo vuela. Un tiempo que sigue exprimiendo al máximo junto a su princesa, llenándolo de aventuras, creando memorias y amándola sin fin.

