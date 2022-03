"Siempre estaré presente en tu vida": el conmovedor mensaje de Toni Costa a su hija Alaïa Toni Costa quiso dejarle saber una vez más a su hija, Alaïa, su amor incondicional y la certeza de que nada de este mundo los podrá alejar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A nadie le cabe duda de que Toni Costa es un gran padre para su hija con Adamari López . Ahora que Alaïa cumplió 7 años y se está haciendo cada vez más mayor, su papi quiso dejarle saber una vez más su amor incondicional y la certeza de que nada de este mundo los podrá alejar. "Siempre estaré presente en tu vida, pase lo que pase papi siempre estará ahí dándote lo mejor de mí y siendo junto a tu mamá el mejor equipo para hacerte muy feliz rodeada de todo nuestro amor, te amo @alaia", escribió el bailarín español en su cuenta de Instagram. También compartió fotos de las celebraciones del fin de semana, cuando se fueron como juntos todos a festejar el cumpleaños de la niña en Cancún, donde pasaron momentos inolvidables. Los seguidores de Costa, testigos de su amor por su hija, le han dejado muchos mensajes a la publicación. "Ante ti nos quitamos el sombrero muchas gracias por enseñarnos"; "se deja de ser pareja, no padres, como de igual manera el amor se transforma"; "me fascina la relación que tienes con Alaïa y especialmente con su mamá"; "los lazos de amor más profundos, esos jamás se rompen, el de nuestros hijos"; "hermosa familia ❤️😍", le dijeron. A pesar de que López y Costa tienen sus diferencias, lo cierto es que han sabido llevar muy bien su separación y mantener la armonía por el bienestar de su hija. "Aún cuando no estemos de acuerdo en muchas cosas, que hoy día no estamos de acuerdo, hoy día nos podemos pelear por un montón de cosas Toni y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás y vamos a estar en armonía, aunque nos arranquemos los pelos por fuera", bromeó la conductora recientemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el bailarín está viviendo un increíble romance con su novia Evelyn Beltrán, el tiempo de su hija es intocable, y siguen haciendo lo mismo de siempre: jugando deportes, yendo juntos a la escuela y divirtiéndose como solo ellos saben hacerlo.

