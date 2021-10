Toni Costa confiesa quien lleva ahora el timón de su vida Entre rumores, dimes y diretes acerca de su vida de soltero, Toni Costa no se esconde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante una década, Adamari López y Toni Costa, formaron un bella familia. Tristemente, la reconciliación de la pareja tras su separación meses atrás parece ya cada vez más lejos. La conductora no vuelve la vista atrás y continúa un imparable ascenso en su carrera con un extraordinario cambio de vida, no solo en el aspecto emocional, también en el físico. Fuera de su hogar, Toni Costa se refugió este difícil año en su familia y especialmente en la pequeña Alaïa, la hija de ambos y su ojito derecho. Tanto él como Adamari luchan por estar muy presente en la vida de su hija, organizando su vida alrededor del bienestar de la pequeña, quien va creciendo y ya no duda en llevarle la contraria a su papá. Pero las redes están pendientes de la vida amorosa de Ada y Toni y sus fans comienzan a creer que ya no hay vuelta atrás: mientras que hoy Adamari habló de "nuevos capítulos" que hay que enfrentar sin miedo, algunos se atreven incluso a aventurar el nombre de un nuevo amor para el bailarín español. Toni Costa Instagram comentarios Credit: IG Toni Costa Toni Costa Instagram comentarios Credit: IG Toni Costa Toni Costa Instagram comentarios Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si las dudas, Toni Costa sacó pechó y dejó claro que en su vida de momento hay una sola mujer que lleva el timón de su rumbo: su hijita. Junto a ella compartió esta preciosa foto y un mensaje muy esclarecedor: "El timón de mi vida, mi hija. ¡Te amo, princesa!", escribió directo y al grano. Toni Costa Credit: IG Toni Costa "Eres lo máximo", le increpó una de sus múltiples fans, "como padre y como hombre. La vida se encargará de poner a cada quien en su lugar", podía leerse entre sus comentarios. El parecido de Alaïa con su papá quedó demostrado en un video que Toni no dudó en compartir en sus redes días atrás.

