Toni Costa muestra imagen abrazando a su hija Alaïa y nueva novia se pronuncia Evelyn Beltrán no dudó en dar a conocer su sentir ante la relación de su novio Toni Costa con su hija Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Alaïa cumplió siete años y sus padres, Adamari López y Toni Costa, no dudaron en festejar a su princesa unidos. La nena, quien tuvo un gran festejo en una playa mexicana donde asistieron amigos y familiares, no pudo resistirse a tomarse una linda foto en compañía del bailarín, quien presumió la imagen por todo lo alto. "Me llenas de vida, esa vida que doy por ti, por verte sonreír, por ver tus ojitos brillar, por darte una infancia llena de risas, aventuras, alegrías y de mucho amor, de paz y de felicidad", escribió en su cuenta de Instagram para acompañar dicha instantánea. "Papi siempre te va a amar y voy a estar ahí para ti hasta mi último suspiro, eres mi todo y mi prioridad y mi mundo lo sabe y lo apoyará siempre", agregó. Estoy bendecido y doy gracias a Dios por como me está tratando la vida últimamente y mi mejor agradecimiento es dar lo mejor de mí. Siempre recuerdo que aunque haya nubes negras, el sol siempre está ahí y acaba saliendo, sé feliz y haz feliz a los de tu alrededor Alaïa". La reacción de Evelyn Beltrán, la actual novia de Costa, quien no estuvo presente en la celebración de cumpleaños, no se hizo esperar. "¡Eres el mejor papá del mundo!", escribió en el mencionado post. Como hubo quienes la criticaron, Toni no dudó en salir en su defensa. "Ella no rompió nada, ni la conocía cuando se terminó mi relación. Así que, ¡¡¡¡¡¡¿qué es lo que estas hablando?!!!!!! Que injusto que quieran envenenar siempre, que mala vibra que traen en sus vidas", advirtió. Toni, Alaia y Evelyn Credit: Manny Hernandez/Getty Images; Alexander Tamargo/WireImage; Evelyn Beltran/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a lo anterior, la modelo también recibió el beneplácito por su mensaje. "Sin duda un papá excepcional"; "¡¡Exacto, muy de acuerdo con usted!!"; "Eres un cielo guapa, que sean muy felices"; "Evelyn Beltrán es cierto Toni es el mejor papa del mundo; además, es un caballero y muy guapo, Dios bendiga la relación que tienen. Eres una niña muy linda y tienes un nińo hermoso. Cuiden mucho su amor", fueron otros comentarios. Toni Costa y Alaïa siempre dejan en evidencia lo felices que son cuando están juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Toni Costa muestra imagen abrazando a su hija Alaïa y nueva novia se pronuncia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.