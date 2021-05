Toni Costa lo confirma: "Adamari y yo estamos temporalmente separados" Después de casi 10 años de unión, Adamari López y Toni Costa se separan. El bailarín español emitió un comunicado para confirmar la noticia. Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de casi 10 años de unión, Adamari López y Toni Costa tomaron la decisión de ponerle fin a su historia de amor. "He tomado la decisión de separarme de Toni y revaluar nuestra relación", expresó la presentadora puertorriqueña al diario La Opinión. Tras hacerse pública la declaración, López, de 50 años, emitió una breve declaración en el programa matutino hoy Día (Telemundo), en el que confesó que están atravesando una delicada situación, pero que la prioridad de ambos es su hija de seis años, Alaïa. A través de sus redes sociales, el bailarín español de 37 años compartió un comunicado en el que pidió comprensión y apoyo a sus millones de fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari y Toni Toni Costa y Adamari López | Credit: Instagram Toni Costa; Instagram hoy Día Toni Costa confirma su separación con un comunicado "¡Hola familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos más importante que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mi el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad". En el comunicado, Costa confirmó que efectivamente están "temporalmente separados". "Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que mas deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad". Costa culminó su mensaje explicando que seguirán trabajando de la mano de Dios para recuperar la familia y "tener un futuro juntos". "Estas son las únicas declaraciones que daré y agradezco el respeto que puedan brindarme en estos momentos por el bien de los dos y de nuestra hija. Agradezco siempre sus oraciones y cariño incondicional". Los famosos reaccionan a la separación de Adamari y Toni La actriz mexicana Sherlyn envió un emotivo mensaje al artista español. "Te quiero mucho Toni. Sé que esto pasará y volveremos a verlos felices como la hermosa familia que son". Por su parte, el conductor Hector Sandarti dijo: "Mis deseos para los tres es que esta etapa difícil fortalezca sus espíritus y todo sea para bien de todos. ¡Te mando abrazo amigo!". "Mucha fuerza papá", expresó el Chef James.

