Toni Costa comparte con orgullo el sacrificio de amor que su novia Evelyn ha hecho por él En una declaración de amor pública más romántica que nunca, el bailarín compartió con sus seguidores el bonito paso que ha dado su pareja. "Gracias por estar ahí". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada fin de semana, Toni Costa hizo sus maletas y partió rumbo a un nuevo destino de la geografía norteamericana para dar una de sus magistrales clases. Este viernes tocaba Oakland, ciudad donde le recibieron como un auténtico ídolo con gritos, aplausos y mucho cariño. El bailarín ha construido una carrera solida y es solicitado en muchos lugares para que lleve su talento y su pasión a la pista. Emocionado con el increíble recibimiento, el español quiso agradecer a todos por hacerle sentir tan feliz. Al público, a los organizadores y, con una mención especial, a su pareja, Evelyn Beltrán. Sincero y muy enamorado, Toni le dedicó unas palabras llenas de amor y, sobre todo, profundo agradecimiento por todo lo que hace por él. Toni Costa Credit: Instagram/ Toni Costa "Gracias a mi novia Evelyn por estar ahí, apoyarme, ayudarme en todo, grabarme, estar pendiente de mí, de lo que necesito en todo momento, de hacer los lives y las historias de Instagram y acompañarme en mi trabajo aprovechando sus días libres...", escribió feliz. Desde hace semanas la mujer que le ha devuelto la ilusión ha estado a su lado en cada taller mostrando cada momento de los mismos, entregada y encantada de echarle una mano. Y siempre con una sonrisa. Si en lo personal, Toni vive su mejor momento, en lo profesional también. El coreógrafo atraviesa una etapa brillante y eso se siente cada vez que sale ante el gran público, al que se entrega por completo. "Una vez me santiguo agradeciendo a Dios por lo que estoy viviendo y para que nos proteja físicamente a todos durante la clase y a mí para poder darles lo mejor a esas maravillosas 250 personas y que se lleven lo mejor de mi, que es mi entrega, mi cariño y lo que la vida me enseñó para todos ellos. Hay una cosa que les pido siempre a todos los presentes en mis clases y es que jamás dejen de sonreír en mi clase, que se lo disfruten y quien quiera venir a bailar a la tarima conmigo será siempre bienvenid@", lee una parte de su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reconoce que más que un trabajo, lo que hace es su pasión, aportar lo que sabe a la gente que va a verle es para él uno de los mayores regalos. "Yo amo la cercanía de las personas, pasar momentos únicos con todos y hacer de mi clase una fiesta (mientras ellos a su vez están quemando calorías y haciendo un bien físico, están aportando cosas positivas a sus vidas con el baile y eso me llena de felicidad). Tengo el mejor 'trabajo' del mundo, bueno que cuando uno ama lo que hace no se le llama trabajo, se le llama bendición. Os quiero y agradezco tanto sus muestras de cariño ", prosiguió. Este sábado toca Dallas, otro lugar de destino donde darlo todo y disfrutar a lo grande de su profesión y de su amor. ¡Muchísimas felicidades Toni!



