Toni Costa comparte un mensaje dirigido a quienes se pasan la vida criticando Acostumbrado a estar siempre en el ojo del huracán junto a su mujer, Adamari López, el bailarín ha dejado clara cuál es su posición ante los ataques. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es, junto con su mujer, Adamari López, una de las personas más queridas y a la vez examinadas con lupa de las redes sociales. Toni Costa ha tenido que escuchar todo tipo de piropos sobre su persona, pero también agravios desagradables de los que siempre sale del paso. No suele quedarse callado ante las injusticias y si tiene que responder a sus detractores, lo hace. Eso sí, siempre de buenas formas y sin perder los papeles. Ha visto cómo su relación ha sido cuestionada en alguna ocasión y ha tenido que leer comentarios poco agradables sobre la figura de la co-presentadora de Un Nuevo Día. Quizás por eso y por lo que es inevitable, que opinen de ellos al ser personajes públicos, el bailarín español ha compartido una interesante reflexión en su perfil de Instagram donde nos muestra su parecer. "Cuando te critiquen, recuerda esta frase: nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú, solo serás criticado por alguien que esté haciendo menos o nada", dice el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Toni le ha encantado esta cita de Steve Jobs y ha decidido compartirla para cuando lleguen tiempos de tormenta o alguien se vaya de la lengua diciendo cosas dañinas y fuera de lugar. "Me encanta esto, feliz día amigos", añadía junto a la imagen. Image zoom Toni Costa y Adamari Lopez Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon Un pensamiento que han aplaudido gran parte de sus seguidores con mensajes de apoyo y cariño. "Los haters son gente llena de frustraciones", "Típico, el que no hace critica", "Para buen entendedor, pocas palabras bastan", "Muy buen mensaje", "Amén", escribieron la gran mayoría. Unas palabras de solidaridad y cariño a las que nos unimos.

