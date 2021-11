Toni Costa comparte con nostalgia el momento más feliz de su vida: "Me disfruté cada momento" El bailarín viaja al pasado y recuerda lo mejor que le pasó tras su llegada a Miami. "He vivido y sigo viviendo la mejor etapa de mi vida a nivel personal" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su llegada a Miami hace más de una década, la vida de Toni Costa ha dado un giro inesperado, el más importante de su vida, se podría decir. Conocer a Adamari López cambió sus planes para bien y frenó su regreso a España. El resto todos los saben, una historia de amor preciosa con una hija a la que viven entregados. Desde su llegada al mundo, Alaïa llenó sus vidas de alegría, felicidad y ese sentimiento de familia que hace que todo el mundo les quiera tanto y hayan sufrido casi como suya la separación. Este jueves de recuerdo, Toni viajaba a su pasado para recordar la llegada al mundo de su bebé, el mejor regalo de la vida y de su entonces compañera, Adamari. Con un video enternecedor de una entonces mini Alaïa en sus primeros meses de vida, el orgulloso papá derritió las redes. "Desde que nació Alaïa he sentido que he vivido y sigo viviendo la mejor etapa de mi vida a nivel personal, me disfruté cada momento, biberón, desvelada, cargarla en un brazo, jugar con ella y miles de cosas que podría decirles, amo ser el papá de Alaïa", escribió enamorado de su pequeña, su eterno amor. Se puede caer el mundo que Toni siempre está al lado de su chiquitina. Ya sea practicando tenis, golf o artes marciales, tiene claro que su propósito no es otro que verla feliz. Sus redes son un canto de amor a su hija, a la que vive entregado pase lo que pase y por quien mantiene una relación de lo más bonita con Adamari. Juntos acuden a clase de Taekwondo y siguen celebrando las fiestas más populares, como la reciente Halloween. Su historia de amor no pudo ser o, mejor dicho, fue pero llegó a su fin como pareja. Pero ambos siempre estarán unidos por este sueño en común cumplido. Un sueño que Toni asegura seguir disfrutando al máximo. Adamari Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Instagram Alaïa Alaïa se hace mayor, es una niña activa con ganas de todo, una actitud que su papi le ha enseñado y que permite que hagan y vivan mil aventuras juntos. ¡A seguir creando recuerdos!

