Toni Costa comparte cómo y cuándo empezó su relación con Evelyn Beltrán: "Ella no rompió nada" Sincero, enamorado y decidido a defender su amor, el bailarín respondió contundente a algunas de sus seguidoras quienes señalaron a su pareja como la culpable de su separación de Adamari López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor es el sentimiento más bonito del mundo y jamás debería de esconderse. Después de un tiempo prudente, finalmente Toni Costa ha decidido compartir su relación amorosa con Evelyn Beltrán, un hecho que se conocía pero que hasta ahora había preferido mantener en privado. Quizás para evitar, entre otras cosas, los continuos ataques de algunos seguidores que no cesan en meterse en su vida y juzgarla sin saber. Igual que en su día no permitió comentarios injustos en su perfil sobre la madre de su hija, Adamari López, tampoco lo va a consentir ahora con su nueva ilusión. Toni Costa Credit: IG Toni Costa Tras la publicación de una imagen llena de amor y orgullo por Alaïa tras su cumpleaños, Evelyn hizo un precioso comentario que provocó la intervención de todos esos haters tan ofendidos. Contundente y directo como ha sido siempre, el bailarín español puso en su sitio a los que escribieron más de la cuenta y sin saber, dejando unos puntos muy claros sobre su relación. Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Para empezar, Toni aclaró que Evelyn no es ninguna tercera en discordia tal y como le expresaron algunas personas. "Ella no rompió nada, ni la conocía cuando se terminó mi relación. Así, que, ¿qué es lo que estás hablando?", le respondió el coreógrafo. "Qué injusto que quieran envenenar siempre, qué mala vibra que traen en sus vidas", expresó con tristeza. Tener que leer estos comentarios tan desagradables no es plato de buen gusto y mucho menos si lo que se dice es totalmente falso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta intervención, Toni aclaró las dudas de muchas personas que se preguntaban cuándo conoció a la bella modelo y si fue una de las razones de la separación. Pues ni una cosa ni la otra. Tal y como argumenta el artista, todo llegó cuando su relación ya estaba acabada. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Toni Costa/ IG Evelyn Beltrán El papá de Alaïa ha tenido que vivir durante muchos meses soportando los rumores tanto de su orientación sexual como de sus supuestas infidelidades. Afirmaciones que siempre ha negado defendiendo su verdad. Enamorado y feliz en lo personal, Toni ha aprendido a torear estos dimes y diretes que, aunque duelen, no pueden romper lo que con tanta ilusión ha nacido. Todo el cariño para ti y qué viva el amor siempre.

