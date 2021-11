El simpático comentario de Toni Costa sobre el inicio de su historia de amor con Adamari López que no se vio al aire este domingo en Nuestra Belleza Latina La participación del bailarín español en el programa de telerrealidad de Univision trajo al presente el famoso tango que bailaron en su día Adamari y Toni en Mira quién baila y que terminó en beso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa y su pareja de baile en NBL | Credit: TELEMUNDO; UNIVISION La participación de Toni Costa en la séptima gala de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision) sigue dando de qué hablar. El apasionado tango que bailó el pasado domingo con la participante hondureña Sirey Morán dentro del programa de telerrealidad de la cadena hispana que conduce Alejandra Espinoza no solo dejó con la boca abierta a muchos televidentes en sus casas, sino que también generó comentarios de lo más desvergonzados en el backstage del show entre el resto de galanes que acompañaron a las chicas durante el 'Reto de la Reina'. "Estaba tan nervioso, era como el primer baile de Mira quién baila hace 15 años atrás", reconoció el bailarín y coreógrafo español a sus compañeros nada más bajarse del escenario. Fue entonces cuando uno de los presentes trajo a colación el famoso baile que Toni protagonizó hace justo una década con Adamari en Mira quién baila y que terminó en beso. "¿Diste beso ahora o no?", le preguntaron al también instructor de Zumba. Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION Aunque finalmente no hubo beso, Toni reconoció entre risas que tuvo una conversación sobre este asunto con su compañera de baile justo antes de salir al escenario. "Ella estaba como ahí… Ella dijo en el ensayo 'oye mira que si está bien guapo, que si nervios' y aparte, antes, en el backstage, dice 'que sepas que te voy a besar al final'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consciente de lo que sucedió en su día cuando se dio el famoso beso con Adamari en la pista de baile de Mira quién baila, el bailarín no dudó en advertir a su pareja de baile sobre ello haciendo gala de su sentido del humor. "Le dije 'cuidado cuidado, eso la última vez que pasó tengo una niña de 6 años, hubo una relación de 10 años, así que tú misma, si te quieres complicar la vida...", compartió de lo más bromista Toni al Chef Yisus, Roberto Hernández y Gabriel Coronel, entre otros.

