Toni Costa causa furor con su baile más sexy: "Estás como para tener tres novias" El bailarín español publicó una sensual coreografía con la que colapsó las redes y se ganó unas cuantas proposiciones, ¡algunas no tan decentes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez que a Toni Costa se le ocurre publicar un video de baile, Instagram y sus algoritmos se vuelven locos. ¡Y sus seguidoras también! No es para menos. El bailarín español es un espectáculo en sus coreografías cuidadas al detalle y a las que le pone mucha sazón y sabor. Su más reciente video, acompañado de los hermanos Daniel y Nicolás, ha provocado cortocircuitos desde el segundo que fue publicado. Los piropos y las proposiciones hacia Toni, algunas más decentes que otras, se han disparado ante esta grabación corta, pero muy sensual. El video ha causado tal furor que sus visualizaciones se multiplican por momentos, al igual que los halagos al apuesto papá de Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estás como para tener tres novias", "Guapísimo Toni", "Candela", "Toni estás bien buenoooo", Estás divino", "Muero de deseo", "Cuerpazo papasito", le escribieron tan solo unos pocos. Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Con esta publicación llena de estilo y buena vibra, el bailarín invitó a todos a hacerla y grabarse para luego compartirla. Una divertida iniciativa que invita a la alegría y la felicidad que siempre genera el baile. Toni atraviesa un momento personal y laboral muy positivo que se refleja en sus bailes, en su aspecto y en su sonrisa que tiene a sus casi dos millones de seguidores enamorados. ¡Por más bailes así!

