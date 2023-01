Toni Costa bate un nuevo récord y celebra uno de sus mayores éxitos profesionales El bailarín español ha empezado el año con todas las ganas y un reto que cambiará vidas. "Muchas personas me han pedido esto, y por fin llegó". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2023 ha empezado con toda la fuerza para Toni Costa, quien se ha propuesto afrontarlo con mucha ilusión y retos por cumplir. Entre ellos, el de ofrecer todo su conocimiento para orientar, ayudar y cambiar las vidas de quienes quieran dar ese giro en este nuevo año. Con motivo de su nuevo proyecto profesional, el bailarín español ofreció una clase gratis de zumba al mundo entero para transmitir lo que uno es capaz de conseguir con su cuerpo bailando y haciendo ejercicio. Un encuentro mundial online que, en sus propias palabras, llegó a reunir a más de 20 mil personas. Un número redondo que demuestra la presencia y el alcance del trabajo de Toni, quien acaba de anunciar su propuesta para transformar hábitos y fomentar el bienestar. Toni Costa Toni Costa celebra un nuevo éxito | Credit: IG/Toni Costa El también coreógrafo lo anuncia como "el challenge que cambiará tu vida". "Pues familia, les traigo la GRAN SOLUCIÓN, a lo largo de mi carrera como bailarín profesional e instructor de Zumba muchísimas personas me han pedido esto, y por fin llegó. He trabajado muy duro para traerles un CHALLENGE de 28 DÍAS conmigo bailando ZUMBA desde la comodidad de su hogar. Vais a disfrutar de 28 DÍAS de baile, quemando calorías y aprendiendo a bailar", explica de su nuevo reto al que ya se han anotado cientos de personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con él, Toni dará a sus participantes las herramientas necesarias para lograr esa transformación física. Sentirse bien por fuera ayuda a sentirse bien por dentro, así que los beneficios serán físicos y personales. Una retroalimentación en la que él guiará a quienes quieran unirse. "Sé tu mejor versión, deja que te lleve de la mano. Juntos conseguiremos el cuerpo que siempre has deseado", prosiguió. El feliz papá está feliz con la acogida que está teniendo este reto a apenas días de su comienzo. Este proyecto más personal de Toni arranca el próximo 23 de enero.

