Toni Costa bailará para aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19 La pareja de Adamari López dará cinco clases de zumba a través de su canal de YouTube con el propósito de recaudar fondos en la lucha contra el nuevo coronavirus COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ricky Martin, Jaime Camil… Son muchos los famosos que están poniendo su granito de arena en la lucha contra el COVID-19. Y Toni Costa, la pareja de Adamari López, no podía quedarse atrás. El bailarín español, que siempre se ha caracterizado por ser muy solidario con los que más lo necesitan, anunció este lunes a través de sus redes sociales que dará cinco clases de zumba ‘gratuitas’ a lo largo de esta semana en su canal de YouTube con el propósito de incentivar a sus seguidores a donar dinero que servirá para proveer de apoyo crucial en los esfuerzos de una organización médica sin ánimos de lucro ubicada en Florida contra el nuevo coronavirus. “Amigos os necesito y me comprometo con vosotros a algo. Esta semana voy a dar 5 clases de Zumba a través de mi canal de YouTube. Pero cuando digo los necesito es porque entre todos podemos ayudar a que tengan máscaras y el material necesario los profesionales de la salud del hospital Baptist Health South Florida para poder combatir como hasta ahora el odioso COVID-19”, compartió el futuro esposo de la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Lo recaudado lo ingresaré personalmente la semana que viene una vez hayan pasado las 5 clases. De antemano muchas gracias a todos. Bailemos y disfrutemos por la solidaridad y apoyo en estos momentos que todos nos necesitamos”, agregó el papá de Alaïa. El bailarín aclaró que no es un requisito indispensable donar para poder presenciar sus clases virtuales de Zumba, pero apeló a la solidaridad de todos para poder combatir la pandemia. “No [se dona para poder entrar a las clases], es gratis, pero estoy pidiendo su colaboración. No es para mí, sino para el hospital”, dejó claro el también coreógrafo español. Las donaciones se pueden hacer desde ya a través de las diferentes cuentas que facilitó Toni. La primera de las cinco clases tendrá lugar este martes a las 6:30 de la tarde. ¿Te apuntas? Advertisement

Close Share options

Close View image Toni Costa bailará para aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.