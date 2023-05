¡Como toda una estrella! Así recibieron a Toni Costa en Puerto Rico por su nuevo proyecto El bailarín vuelve al teatro con la obra 3 Pasitos que ha ido a promocionar a la Isla del Encanto. El recibimiento ha sido apoteósico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya lo anunció hace unas semanas. Toni Costa volvería a Puerto Rico para presentar su nueva obra de teatro, 3 Pasitos. ¡Y ya está allí! Aunque el show no llegará a los espectadores hasta los días 26, 27 y 28 de mayo, el protagonista ha viajado hasta la Isla del Encanto para formar parte de la promoción y actividades de prensa que tenían previstas los actores. Junto a él, sus colegas y compañeros de obra, Nashali Enchautegui y Eli Cay, con quienes hará las delicias del público en una comedia romántica llena de humor y diversión. Toni Costa Toni Costa arrasa en Puerto Rico | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) El recibimiento del bailarín fue apoteósico, casi como el de una estrella. Y es que son muchos y muy gratos los momentos vividos por el español en la isla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo por su más de una década de amor con la puertorriqueña Adamari López, sino también por sus exitosas presentaciones de baile, las cuales siempre son un lleno total. Visiblemente feliz de estar de vuelta, Toni compartió algunos de los emocionantes momentos de esta visita, que incluyó una participación muy especial en el programa de Telemundo Puerto Rico, Raymond y sus amigos. En él, Toni mostró su desparpajo frente a las cámaras y su gran sentido del humor, además, por supuesto, de sus dotes como bailarín y profesor. El instructor tuvo que elegir cuál fue la mejor puesta en escena protagonizando muchas risas y momentos de lo más cómicos. 3 Pasitos se presentará los próximos 26, 27 y 28 de mayo en el Teatro Tapia.

