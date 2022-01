¡Toni Costa anuncia emocionado su nuevo proyecto! "¿Están listos?" Apenas comienza el 2022 y el bailarín está a punto de arrancar con un emprendimiento que va a dar mucho que hablar... ¡y para muy bien! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Imparable. Esa es la palabra que mejor podría definir a Toni Costa en estos momentos. Si el año pasado trajo consigo cambios retadores a su vida, en este 2022 promete darle la vuelta a las cosas y convertirlo en uno de puras bendiciones. Para empezar, además de seguir siendo uno de los profesores de Zumba más solicitados y respetados, su mente aspira a lograr nuevos proyectos que ya están en camino. Con la felicidad de un niño, el español anunciaba precisamente la materialización de uno de esos sueños que tanto anhela. Un emprendimiento que sus alumnos y seguidores le han pedido desde hace mucho tiempo y que ya está casi, casi aquí. toni costa plaanes navidad 2021 y contesta si esta enamorado Credit: Mezcalent "¡Proyecto a la vista familia! Muy pronto van a tener lo que siempre han querido y estoy seguro que se lo van a disfrutar muchísimo... Muy atentos porque muy pronto pondré a todos a bailar de una manera muy muy sencilla. ¿Están list@s?", anunció. Aunque no dio exceso de detalles, por lo que se puede percibir en las imágenes y los hashtags, Toni promete poner a bailar a todo el mundo de una manera muy cercana y accesible. Además, por lo que muestra en la grabación la marca Elite, nombre de la escuela de su familia, estará muy presente. Mientras el proyecto coge forma antes de poder darlo a conocer, él sigue trabajando de lleno en las grabaciones y la puesta en escena de esta nueva aventura profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y en los descansos a tanto trabajo, Toni ejerce su otro papel, su favorito, el de papá, con el que vive los momentos más felices de su día a día. Este fin de semana, con el sentido del humor que le define, contaba que le tocaba hacer de entrenador en el partido de fútbol de Alaïa. Su entrenadora se puso mala y él fue el elegido. ¡Menudo panorama! Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa Siempre dispuesto a echar una mano, Toni se atrevió con ello. "Ya tengo mi estrategia lista", comentaba en broma. "Que se lo pasen bien las niñas, yo voy a hacer como que yo entiendo y ahora les cuento", concluía. Sin duda, el bailarín es una caja de agradables sorpresas con las que se dispone a seguir ganándose el corazón de su público.

