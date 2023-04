¡Del baile a la actuación! Toni Costa anuncia su nueva y emocionante aventura profesional El bailarín español compartió la noticia este jueves a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: John Parra/Getty Images Toni Costa ha hecho de su gran pasión, el baile, su profesión. El que fuera habitante de La casa de los famosos es uno de los instructores de Zumba más populares y queridos por el público. Pero el orgulloso papá de Alaïa, quien solo en la red social Instagram puede presumir de tener más de 2 millones de seguidores, no solo es un extraordinario bailarín. Aunque pocos conocen esta faceta suya, el ex de Adamari López también es actor. Toni Costa Toni Costa | Credit: FOTÓGRAFO REINALDO MEDINA @REINALDOMEDINAPHOTOGRAPHY Toni anunció emocionado este jueves a través de las redes sociales la nueva aventura profesional que está por iniciar y que lo llevará a sumergirse de lleno en el mundo de la interpretación. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography El bailarín protagonizará una obra de teatro en Puerto Rico. "Vuelvo al teatro con '3 Pasitos', una comedia romántica llena de equívocos en donde hasta el público presente opinará sobre el destino de las tres almas", compartió. "Y donde mejor que en la querida isla del encanto. Puerto Rico es como mi casa, me hacen sentir uno más con su cariño y apoyo. Y ahora les traigo esta faceta de mí, una comedia romántica junto a Eli Cay y Nashali Enchautegui dirigida por el gran Gil René y producida por Producciones Melpómene". Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa En esta puesta en escena Toni interpretará a Inocencio, un joven seminarista que está a punto de ordenarse y que termina convirtiéndose en el perfecto consejero matrimonial de su mejor amigo, un pretencioso notario 4 veces divorciado, y su peor clienta, una editora profesional y apasionada de la lectura que se lanza a la búsqueda del hombre perfecto para ella. La comedia romántica se presentará en el Teatro Tapia los días 26, 27 y 28 de mayo. "Ya sería la tercera obra de teatro que hago, me lo disfruto mucho y aprendo todo", dijo Toni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue su novia Evelyn Beltrán. "¡Qué orgullosa estoy de ti!", escribió su pareja. Los mensajes de felicitación de sus seguidores tampoco se hicieron esperar. "Felicidades, te lo mereces", "Éxito asegurado" o "Te mereces eso y mucho más", se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación del anuncio.

