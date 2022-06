Familia de Toni Costa anuncia una noticia que dejará al bailarín sin palabras Estos días han sido realmente especiales para la familia del bailarín, quienes han compartido un suceso que les ha llenado de felicidad y orgullo. Un acontecimiento que hasta la pequeña Alaïa ha celebrado por todo lo alto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias se le acumulan a Toni Costa fuera de La casa de los famosos. Todavía quedan unas semanas para que el reality llegue a su fin y, por lo que parece, el bailarín tiene muchas papeletas de seguir dentro. Mientras él pasa por momentos de todo tipo entre sus compañeros, con sus altas y bajas, fuera de allí el mundo sigue y los suyos le celebran y apoyan desde España y Miami, lugares donde se encuentran sus seres más queridos. Alaïa sigue creciendo y dando alegrías a sus papis con sus logros en la escuela y sus actividades. Y desde el otro lado del océano, también pasan cosas que dejarán al bailarín encantado de la vida. Este fin de semana su madre y su hija compartían una gran noticia que hacía referencia a Noa, la sobrina del instructor de baile y primita de Alaïa. Un hecho del que Toni se sentirá muy orgulloso y que le emocionará enormemente a su salida. Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos El baile forma parte de la familia de Toni, además de contar con una exitosa academia en Valencia, bajo el nombre de Elite, también forman a jóvenes que desean convertirse en grandes bailarines que compiten en la pista. Esta semana le ha tocado el turno a su sobrina Noa y su pareja de baile Martin. Para alegría de todos, los pequeños han conseguido convertirse ¡en los campeones Junior I de bailes latinos en España para este año! Una noticia que los suyos han celebrado por todo lo alto y con una gran emoción en diferentes publicaciones en las redes sociales. Quien también ha celebrado por todo lo alto este logro desde la distancia ha sido su primita Alaïa, quien le ha dedicado unas tiernas palabras a Noa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te quiero primita y estoy muy orgullosa de tus logros ahora como campeona de España en bailes latinos categoría junior, ojalá algún día pueda bailar como tú", expresó la pequeña. Alaïa Alaïa y su prima Noa | Credit: IG/Alaïa La hija de Adamari López está muy unida a su familia paterna y también aprovechó este espacio y este día para felicitar a su bisabuela, quien también estaba de celebración. Su yaya Goya cumplía años este domingo y la chiquitina le dedicó un mensaje entrañable desde Miami que conmovió a toda la familia. "Feliz cumpleaños Yaya Goya. Te quiero mucho y te extraño", expresó al lado de esta entrañable foto que publicó en su perfil de Instagram. Dos momentos muy especiales que harán palpitar a mil el corazón de Toni.

