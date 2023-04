Toni Costa alza la voz en defensa de la mujer en el show Siéntese quien pueda El bailarín español se mostró firme ante los comentarios de uno de los colaboradores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, el programa Siéntese quien pueda cuenta con un panelista de lujo: Toni Costa quien, acostumbrado a las críticas y ataques en redes, está sabiendo muy bien cómo torear a los colaboradores de este show. En esta ocasión, el bailarín, siempre fiel a sus principios, se mostró firme y contundente ante los comentarios, para muchos anticuados y fuera de lugar, de Lucho Borrego. En un momento del debate, el colombiano dijo que, aunque es firme creyente de la libertad y empoderamiento de la mujer, hay cosas que no ve con buenos ojos. Por ejemplo, que ella sea quien de el primer paso a la hora de salir con un hombre. "No estamos muy seguros de si esa es la mujer confiable que queremos presentarle a nuestras mamás", siguió Lucho. La cara de Toni ante sus afirmaciones era un auténtico poema. Toni Costa Toni Costa alza la voz en defensa de la mujer | Credit: IG/Siéntese quien pueda Aunque Lucho dio todos sus argumentos y aseguró ser mucho más clásico en este aspecto, el coreógrafo se levantó y le mostró su inconformidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de recurrir a los gritos y perder los nervios, Toni empleó sus buenos modales para decir lo que piensa. Como papá de una niña, su bella Alaïa, destacó la importancia del respeto, la igualdad y el progreso. "Es muy bonito que la mujer tenga ese detalle por ti, no tiene que ser el hombre, el hombre, el hombre, la mujer tiene todo su derecho", dijo ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes, en su mayoría, estaban de acuerdo con él. Toni fue capaz de poner un poco de paz ante el malestar, entre otros, de Alejandra Jaramillo, a quien los comentarios de Lucho no gustaron nada. El bailarín lo está haciendo tan bien, que ya muchos lo quieren ver más a menudo en televisión. ¿Será?

