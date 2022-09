Toni Costa y Alaïa protagonizan su sesión de fotos más especial El feliz papá y la pequeña derritieron las redes con unas imágenes que denotan la relación tan entrañable que les une. "Princesa mía" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las apariciones de Toni Costa y Alaïa en las redes se han convertido en un contenido de lo más entretenido y divertido para sus seguidores. Padre e hija se lo pasan en grande y así lo demuestran en cada publicación. El espíritu de niño del bailarín hace que cada momento al lado de su princesa sea un torrente de alegría y diversión. Ambos han vuelto a ser protagonistas de lujo en Instagram con unas imágenes que han derretido las redes por su alto nivel de ternura. Toni Costa Toni Costa; Alaia | Credit: Mezcalent; Instagram Alaia Con el fin del verano y el comienzo de un nuevo curso, ambos se convirtieron en el objetivo de una entretenida sesión de fotos en la que derrocharon puro amor. "Princesa mía, siempre estaré ahí, me haces sentir el papá más afortunado del mundo, te amo hija mía", escribió el artista español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestidos a juego en tres cambios diferentes, jugaron al golf, corrieron, posaron sobre la rama de un árbol y se abrazaron con una dulzura que traspasa las instantáneas de Había una vez una foto. Recuerdos de momentos que no vuelven y que para Toni son sagrados. Siempre lo han sido, pero tras su paso por La casa de los famosos y la separación de casi tres meses que eso supuso, si antes ya valoraba el tiempo con Alaïa, ahora esa sensación se ha multiplicado. Y para prueba, esta sesión que ninguno de los dos olvidará.

