¡Toni Costa y Alaïa conversan acerca del nuevo miembro que llegó a su familia! La espontánea conversación surgió en el auto y el ex de Adamari López quiso compartirlo: "Mami no sabe que caben tres" advirtió la pequeña. Ya de regreso en Miami, después de su último viaje de trabajo, Toni Costa vuelve a acompañar a diario a Alaïa en Miami, la hija que tuvo con Adamari López, para vivir junto a su pequeña las pequeñas cosas del día a día. Tras encontrar de nuevo el amor en los brazos de Evelyn Beltrán, el bailarín español se muestra pletórico y apareció en sus historias compartiendo con Alaïa las noticias de un nuevo miembro en su familia en una tierna escena de lo más simpática: "Mami no sabe que caben tres" advirtió la pequeña. El famoso instructor de zumba volvió a rehacer su vida con la bella modelo mexicana, de quien se ha vuelto inseparable. La bichota, como solía conocerse en redes a Evelyn Beltrán, fue reina de belleza en Texas y en sus antiguas redes puede apreciarse la evolución de su estilo a través de los años. Ella es mamá de un niño, Timothy Love, fruto de su relación con Timbo Rodríguez. Aunque recientemente Toni Costa confesó que la mexicana era su alma gemela y cuáles fueron los motivos por los que su compromiso con Adamari no terminó en boda, los papás de Alaïa están haciendo un fantástico trabajo al criar juntos a su niña. Adamari Toni Alaïa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Así de feliz se mostró ella al compartir junto a su padre su nueva mascota: un pececito con un nombre encantador para su nueva pecera tamaño "tanque". Toni Costa AlaÏa Toni Costa Alaïa Credit: IG Toni Costa "¿Ese pez de quién es y cómo se llama?", le preguntó su papá. "Chicle", respondió ella emocionada. Después de explicarle a Toni las diferencias para saber cómo distinguir si el animalito era hembra o varón, él puso en antecedentes a sus seguidores acerca del nuevo miembro de la familia, Alaïa: "Alaïa tiene un pez nuevo para su pecera nueva y hemos ido a recoger el primer pescadito de tres", "Mami no sabe que caben tres" advirtió la pequeña, "dijo que solo caben dos pero caben tres". Adamari Toni Costa Alaïa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Su papá reaccionó bromista con un dicho común en España: "donde caben dos, caben tres". "¿Y cómo se llama papi?", insistió la niña para comprobar que su papá había estado atento a la conversación. "Bubbaloo", bromeó de nuevo su papá mencionando una conocida marca de chicles. "Ese es su apodo", confirmó ella. Después de debatir si Chicle tendría su propio Instagram, su papá sugirió un posible nombre: "Chicle de pescao", algo que desde luego no suena muy apetecible. Toni Costa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Toni continúa con su vida, cada vez más atlético como su nueva novia, y feliz de disfrutar esos ratos padre-hija con los que deleita una y otra vez a sus fanáticos.

