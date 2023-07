El emotivo encuentro de Toni Costa y Alaïa tras su llegada a España El bailarín compartió conmovido este momento vivido en su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Después de unas vacaciones surfeando en El Salvador, cumpliendo así el sueño de su hija Alaïa, Toni Costa y su pequeña ya están en España, a donde han regresado tras su divertido viaje en enero. Para el bailarín, que su princesa disfrute en su país, de su cultura y de los suyos, es una de las experiencias que más feliz le hacen. Desde que llegaron hace unos días, padre e hija no han parado de hacer cosas, pero, sobre todo, de vivir encuentros muy emotivos. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: Facebook/Toni Costa Toni ha querido compartir con sus seguidores uno de los más especiales y entrañables por lo que representa la persona en cuestión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de la bisabuela Goya, con quien Alaïa y su papá han tenido la oportunidad de vivir un momento de los que quedan grabados en el corazón para siempre. Toni y Alaïa Toni y Alaïa con la bisabuela Goya | Credit: IG/Toni y Alaïa "Con mi bisabuela Goya, te amamos mucho y nos hace inmensamente felices verte y estar contigo cuando venimos a España", lee el emotivo mensaje de Toni, al que acompaña con entrañables imágenes. El bailarín y Alaïa pasarán unos días en Valencia disfrutando del verano y de la familia, a la que Toni tanto extraña cuando está lejos. Toni y Alaïa El emotivo reencuentro de Alaïa con la bisabuela Goya | Credit: IG/Toni y Alaïa La pequeña también ha tenido la ocasión de pasar unos días con su mamá, Adamari López, en un lujoso resort antes de poner rumbo a Europa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo encuentro de Toni Costa y Alaïa tras su llegada a España

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.